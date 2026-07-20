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台積電財報亮眼卻爆大跌？陳重銘引「主人與狗」理論：今年賺百元無虞別被短線恐慌嚇退

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘指出台積電第二季獲利成長強勁且資本支出上修，法說會後大跌主因是國際市場波及與漲多修正，本業基本面並未改變，拉回反而是中長期布局的契機。圖／路透
陳重銘指出台積電第二季獲利成長強勁且資本支出上修，法說會後大跌主因是國際市場波及與漲多修正，本業基本面並未改變，拉回反而是中長期布局的契機。圖／路透

台股遭遇歷史性重挫，大盤指數暴跌2953點，台積電（2330）單日重挫180元，雙雙刷新台股史上最大單日跌點紀錄。

「不敗教主」陳重銘在Podcast中透露，自己單日資產蒸發高達八位數，但他強調對台積電依然充滿信心，並從財報數據與產業趨勢深入解析，指出本次「法說變法會」主因在於漲多回檔與國際氣氛干擾，台積電本業基本面並無問題。

陳重銘分析，台積電第二季成績單非常亮眼，單季營收達1.27兆元、年增36%，EPS更達27.25元、年增高達77.4%，上半年累積已賺進49.33元，今年賺破百元大關指日可待。

他指出，EPS成長幅度遠高於營收，主因是高階製程優化與產品單價提升；此外，毛利率達67.7%、營業利益率高達60.3%，顯示獲利能力極佳。針對市場擔憂的資本支出，台積電將全年資本支出上修至600至640億美元，代表經營團隊看到了極為強勁的客戶需求與訂單，這是非常明確的利多訊號。

對於法說會後股價為何反向大跌？陳重銘引用「主人與狗」的經典比喻表示，主人代表基本面（獲利EPS），狗則代表股價短線波動。狗雖然有時跑前、有時跑後，但最終仍會跟著主人的腳步前進。

台積電今年從年初低點一路大漲，加上近期韓國股市高槓桿商品爆發連鎖賣壓、費城半導體指數修正等國際市場因素波及，使得市場出現獲利結結清賣壓；然而只要獲利本業持續成長，短線跌幅僅是過熱後的修正。

陳重銘指出，法人的最新預估台積電全年EPS有機會挑戰110元。隨著第三季進入布局期、第四季迎接蘋果新機與年底消費旺季，效益預計將延續至明年第一季。

他認為，面對這種大跌行情無須恐慌，台積電本業基本面依舊穩健，拉回反而提供了中長期投資人相當不錯的布局時間點。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 營收 陳重銘

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