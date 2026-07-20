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被動元件全面崩跌！國巨、禾伸堂等10檔跌停 股民驚喊：一家人就是要整整齊齊

聯合新聞網／ 綜合報導
被動元件族群20日全面走弱，國巨、禾伸堂等10檔個股同步跌停，拖累台股早盤盤中重挫約600點，PTT股民則熱議是否只是漲多修正，或將重演過去被動元件長時間整理行情。中央社
被動元件族群20日全面走弱，國巨、禾伸堂等10檔個股同步跌停，拖累台股早盤盤中重挫約600點，PTT股民則熱議是否只是漲多修正，或將重演過去被動元件長時間整理行情。中央社

台股20日反彈失利，被動元件族群成為重災區。根據報導，國巨禾伸堂、凱美、光頡、華容、信昌電、立敦、雷科、大毅華新科等10檔個股早盤同步摜殺跌停，拖累台股開盤約半小時一度下跌約600點。法人指出，主要原因包括股價漲多修正、部分個股遭列入處置股，以及接連出現鉅額違約交割，加上部分公司基本面未能接棒，導致籌碼整理壓力浮現。

消息曝光後，PTT股民也熱烈討論，不少人直呼整個族群同步重挫，「一家人就是要整整齊齊」、「整整齊齊」、「被套元件」、「斷頭元件」，形容被動元件族群幾乎全面倒下，市場氣氛相當低迷。

也有網友認為，短時間內要重新站回高點並不容易，有人表示「正常人-20%就差不多了 現在腰斬，就是要拉上去非常難」、「被套元件這次要套幾年」、「套10年可能都太短了」，也有人提醒「金融市場永遠有新東西可以玩 沒必要回去幫人解套」，認為資金未必會再回流同一族群。

此外，也有不少討論聚焦在國巨近期股價修正幅度。網友指出「國巨在7月1號是1220，今天只剩630，不到3個禮拜」，另有人表示「2018 教訓學不會 天罰!!!!」，認為市場再次出現快速飆漲後急跌的情況，引發投資人聯想到過往行情。

不過，也有部分投資人開始留意是否接近布局時機，有人表示「可以抄底了」、「鍋具六百可以看看了」，也有人認為「吹過頭修正一下怎麼了嗎 等修正完再吹一次不就好了」，顯示市場對於被動元件後市仍存在不同看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

禾伸堂 國巨 信昌電 光頡 大毅 華新科 被動元件

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