房價易漲難跌成最強後盾！陳重銘談借錢投資心法：拒絕融資正2、善用房產活化資金

＊原影音時間為7月8日

面對股市波動與資金槓桿議題，「不敗教主」陳重銘在影音內容中提醒，投資雖然常需藉助槓桿，但工具的選擇至關重要。

他強調，融資槓桿高達2.5倍且有補繳保證金與斷頭風險，「融資就是破產的開始」，極力建議一般投資人切勿嘗試。

相較之下，他認為房地產具備極佳的穩定度，特別是位於雙北及六都核心地段的房子，因為通貨膨脹與新台幣貶值因素，房價易漲難跌，是相當理想且安全的抵押品。

陳重銘分享個人的房貸操作經驗，提到自己在2008年金融海嘯時期，眼見大盤崩跌、遍地黃金，便與母親商量拿房子向銀行抵押借款500萬投入股市，成功讓資產在短短三年內大幅成長。

他指出，後續他更進一步運用「理財型房貸」（循環型房貸），以名下房產向銀行取得高額授權額度，這種商品「隨借隨還、按日計息」，平時不提領就不需支付利息，能將房地產資產完美活化。

陳重銘透露，他在去年底透過元大銀行的理財型房貸撥款，先後買進中鋼與彰化銀行等大到不會倒、且具備殖利率保護的官股企業與低基期個股。

他以彰化銀行為例，買進後靠著現金股利與股票股利，不僅能輕鬆涵蓋低於3%的房貸利息，甚至還能帶來額外獲利，甚至將部分獲利化為善款捐贈公益車輛。

他強調，借錢投資絕非罪惡，真正的罪惡是亂借錢、買不懂的商品（如期貨、當沖或正2等高槓桿工具）並開大槓桿；只要掌握商品特性、嚴格控管風險，善用理財型房貸等工具，就能在市場低點時掌握絕佳的布局契機。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。