AI算力真的很缺嗎？服務業拋疑問掀論戰 網「隔行如隔山」：沒AI根本上不了班

一名網友在PTT發文表示，自己身處服務業，每月訂閱3個AI平台，平時多半用來排班、維護CRM，以及協助回覆客戶問題，卻發現每週用量都用不完。他也觀察身邊同事、家人及朋友，很少有人利用AI完成大部分工作，甚至有人認為「太快把事情做完，其他同事怎麼看自己，還不如照舊的習慣慢慢混」，因此好奇所謂「算力短缺」是否只是個假議題。

貼文曝光後，不少網友認為原PO只是以自己的生活圈看待整個AI市場，直言「你不也說了，是你身邊的人不用，不是不缺」、「那是你沒跑專案，你只拿來當玩具，跑專案都缺到炸」、「你只拿來做有的沒的，當然不缺」、「服務業….」、「隔行如隔山」，認為不同產業對AI的需求差異相當大。

也有不少科技業、工程師分享自身經驗，表示AI早已成為工作必需品，「科技業很愛用Ai」、「沒ai根本上不了班」、「寫程式都在用ai寫了」、「認真寫code一下就燒到月費上限了」、「Claude生成code實在太好用了」，甚至有人透露「kimi 已經因為蒜粒不夠 暫停開放訂閱了，你再想一下」，認為真正深度使用AI的人，對算力需求遠高於一般使用者。

另有網友指出，AI應用仍處於發展初期，目前許多產業尚未全面導入，因此一般人感受不深。「你要先擴大算力，才能再接著擴大應用」、「沒有算力做基礎，應用做再好都跑不了」、「等服務業大量啟用AI的時候，大概就是服務業人員被全面取代的時候了」，認為目前的算力建設，是為未來更大規模的AI應用做準備。

不過，也有部分網友持不同看法，認為AI需求仍待觀察，「事實就是大部分人都沒在用」、「AI不會泡沫，股價會==」、「基建是真的，股價是炒的」，也有人認為企業目前仍處於燒錢擴張階段，未來商業模式能否持續創造獲利，仍有待市場驗證。

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