存到4千萬還是不快樂？單身男開滿融資慘剩436萬 網：有錢時要守得住

南韓一名男子靠著多年投資，成功累積約20億韓元（約新台幣4367萬元）資產，原本規劃買新公寓、配置高股息商品領被動收入，還想買一輛保時捷Taycan犒賞自己。不過，他在達成財富目標後卻坦言，自己因長期單身而感到空虛，最終為了尋找刺激，開始投入融資槓桿交易。

男子表示，融資初期確實讓自己賺到更多錢，但隨著槓桿越開越大，風險也逐漸失控。他透露，當融資額度「開好開滿」後，只要連續看錯兩、三次方向，資產便迅速縮水，最後不得不賣掉原本打算當退休金的三星電子優先股及收益型資產，最終資產僅剩約2億韓元（約新台幣436萬元）。

經歷這場重挫後，他留下兩項忠告，第一是「千萬不要使用融資或高槓桿投資工具」，認為一旦借錢投資，就容易陷入追高殺低的惡性循環；第二則是「有錢不一定幸福」，他認為即使達成財富自由，如果沒有人能分享生活，再多財富也只是冰冷的數字，因此呼籲投資人不要忽略家人、朋友與真正重要的人生價值。

文章曝光後，引發PTT網友熱烈討論，不少人質疑故事內容，有人直言「感覺就唬爛文」、「韓國也有低卡幻想文？」、「AI唬爛文」，也有人認為「空虛所以我開融資，好爛的連結」、「把單身當作貪婪的藉口太牽強了」，對故事的合理性抱持保留態度。

不過，也有不少網友將重點放在投資心態，認為真正問題還是貪婪，而非單身本身。有人表示「講這麼多其實就是貪而已」、「沒錢時要拼，有錢時要守得住（？）」、「有錢時要守得住」，也有人認為「最難的真的不是賺錢，而是怎麼守住賺來的錢」，提醒高槓桿操作可能讓多年累積的資產在短時間內大幅縮水。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。