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南韓2倍個股槓桿ETF爆斷頭潮！網憂：台灣也四貸同堂買正二

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓個股型2倍槓桿ETF引發去槓桿風暴，超過120萬個帳戶面臨追繳保證金，市場擔憂機械式賣壓擴大波動，也讓台灣投資人關注槓桿產品的潛在風險。圖／聯合報資料照
南韓個股型2倍槓桿ETF引發去槓桿風暴，超過120萬個帳戶面臨追繳保證金，市場擔憂機械式賣壓擴大波動，也讓台灣投資人關注槓桿產品的潛在風險。圖／聯合報資料照

南韓股市近期劇烈震盪，市場焦點落在今年5月底才上市的16檔個股型2倍槓桿ETF。根據報導，產品規模不到50天便從約30億美元暴增至91億美元，其中92%持有人都是散戶。韓國金融監督院統計，已有超過120萬個槓桿帳戶瀕臨追繳保證金，約32萬至46萬戶遭強制平倉，監管機關更坦言，未能全力阻止個股槓桿ETF上市，是最大的決策失誤之一。

報導指出，真正加劇跌勢的並非只有市場恐慌，而是槓桿ETF每日再平衡機制。當標的股票下跌，基金必須持續賣出股票與期貨維持固定槓桿比例，形成「跌越多、賣越多；賣越多、跌更深」的循環。高盛交易員認為，這波更像是流動性枯竭引發的大規模去槓桿，而非半導體基本面出現反轉。

此外，市場也認為南韓股市存在資金過度集中的問題。三星電子與SK海力士合計占KOSPI權重超過五成，加上AI熱潮吸引大量散戶集中押注同一方向，形成擁擠交易。當市場反轉時，缺乏足夠買盤承接，股價便快速下跌。雖然近期股價回檔，但分析師指出，多數半導體企業獲利預估仍持續上修，估值反而較先前更具吸引力。

消息在PTT引發熱議，不少網友認為韓國制度與市場結構才是關鍵，有人表示「韓國是超級淺碟市場啊 槓桿也就只有開放那兩家而已」、「韓股是三星海力士占大半，然後出一堆這2隻槓桿ETF」、「韓國人太瘋了」，也有人指出「原來韓股槓桿ETF是要保證金哦 難怪最近殺成這樣」，認為與台灣一般槓桿ETF制度並不相同。

至於台灣是否可能面臨類似風險，網友看法不一。有人提醒「台灣也準備了啦 五十步笑百步」、「台灣也快了 四貸同堂買正2 嘻嘻」，也有人認為「台灣沒有那麼大的槓桿etf」、「台灣槓桿ETF持有人數還是偏少啊」，認為兩地制度與市場結構仍存在差異，但對於槓桿投資帶來的風險，仍引發不少投資人討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南韓 台灣 韓國

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