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越接近4萬點越要ALL IN？郭哲榮預言：今年仍有機會破5萬點…10年內上看10萬點！

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮指出台股跌破季線雖引發技术面恐慌，但AI長線大趨勢不變，投資人應秉持不開槓桿、越跌越買的原則，在接近4萬點時分批布局優質個股。記者余承翰／攝影
分析師郭哲榮指出台股跌破季線雖引發技术面恐慌，但AI長線大趨勢不變，投資人應秉持不開槓桿、越跌越買的原則，在接近4萬點時分批布局優質個股。記者余承翰／攝影

台北股市近期震盪劇烈，不僅未能在季線保衛戰中挺住，更直接失守。盤中一度大跌超過2000點，引發投資人恐慌，質疑這究竟是真崩盤還是假崩盤。

對此，摩爾投顧投資長郭哲榮在影音內容中坦言，從技術線型來看確實顯得恐怖，且收盤若未站穩季線，短期底部確實難以預測。然而，他抱持與市場截然不同的樂觀看法，強調台股不會像部分腰斬的弱勢個股那樣無止境破線，反而認為這是一個絕佳的財富翻倍買點。

許多投資人疑惑，台積電（2330）法說會公布的財報與展望表現極佳，為何股價與大盤卻雙雙大跌？

郭哲榮解釋，這屬於市場心理面引發的利多出盡賣壓，進而破壞了技術線型，且近期台股也是受到南韓股市末跌段加速下殺的連鎖影響。他預測，即便台股因多殺多而持續向下試探，甚至硬是跌到4萬點或5月份低點3萬9千點附近，那都將是「無敵買點」。

他直言：「越接近4萬點越要ALL IN！」並強調今年台股仍有極高機會突破5萬點，甚至在5到10年內，台股有機會因AI帶動的長期通膨與經濟成長而上看10萬點。

郭哲榮點出，AI的發展是「長真的」，未來投資更會呈現遍地開花。他以四大雲端服務供應商（CSP）為例，即便市場憂慮其現金流，但由於中小型企業對AI算力需求極其強勁，大廠透過出租算力便能創造全新收入，華爾街遲早會認同此邏輯。

針對產業布局，他表態由於被動元件如國巨、華新科等個股股價已自高檔腰斬，技術線型轉弱且技術含量相對不高，短線難以V轉，因此他已不考慮買進被動元件。

相反地，他目前最看好成熟製程中的世界先進，因其有高達七至八成的營收來自AI製造中心極度缺乏的電源管理IC（PMIC），因此面對世界先進股價打入跌停，他視為極佳的報名牌機會，並準備在禮拜一全面出動叫會員再次加碼攤平。

最後，郭哲榮也奉勸投資人，在當前的無差別殺盤與恐慌行情中，必須秉持「越跌越買」、「相信哲哲」以及「絕不借錢、不用融資」三大原則。

他指出，最傻的就是把錢放在銀行存定存，六年下來本金只會多出微薄的利息，資產根本是被銀行拿去投資翻倍。他呼籲投資人把時間軸拉長，趁著大跌將資金投入最保守的台灣股市，只要不用槓桿，未來一定會感謝現在的決定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 台股

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