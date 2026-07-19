半導體又在重演2024年劇本？上半年狂歡、下半年熄火 網：盤到你賣掉為止

半導體類股今年上半年再度成為市場焦點，但近期高檔回落，也讓投資人想起2024年的走勢。原PO指出，半導體類股在2024年上半年同樣大幅領先其他板塊，卻在7月高點反轉，之後一路盤整，直到2025年9月才再度突破新高，因此好奇今年是否正在重演相同劇本。

原PO也質疑，半導體類股是否真的如市場形容般強勢，因為過去並非一路上漲，反而曾經歷超過一年的盤整。他不解為何市場過沒幾個月，就像忘記這段歷史一樣，重新營造出「隨時買半導體都能穩賺」的氛圍，並詢問這波高點回檔後，可能還要盤多久。

貼文曝光後，不少網友認為確實有相似之處，有人留言「是有一點像」、「對 熊市剛開始」、「絕對是，只是外資每次故意會演更大一些」，也有人直言「長期盤整吧 畢竟上半年漲太兇 不太可能下半年一樣兇」、「第三季應該就這樣上上下下了吧」。

不過，也有人認為不能只看歷史走勢直接套用，有網友表示「看K棒不太一樣」、「劇本從來不會相同」、「歷史會類似但不一樣」，另有人指出「股價跟公司好不好是兩件事，股價可以先反應兩年後超漲再慢慢修復估值，公司在大趨勢下是逐年成長」，認為產業基本面與股價修正可以同時存在。

至於這波要盤多久，股民答案依舊沒有共識，有人笑稱「盤到你賣掉為止」，也有人表示「盤整才是買點啊= =」、「盤就給他盤 盤完是不是會漲」。另有網友提醒「Ai不會泡沫 但亂炒的股價會」，認為真正需要留意的，可能不是半導體產業消失，而是前期漲幅與估值是否已經過度反映。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。