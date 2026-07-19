台積電能脫鉤ADR走出自己的路？台股何時止跌？網點關鍵：短線要看韓國臉色

台股近日震盪劇烈，不少投資人開始關心何時才是真正底部。PTT有網友發文表示，目前市場最在意的，無非是空手者何時能抄底、套牢者何時能解套，以及獲利者是否該先行出場。他認為，台積電基本面無須多言，但若美國ADR持續走弱，台積電若無法止穩，台股恐怕也難以真正止跌，因此好奇「台積能夠背離ADR走自己路嗎？」

貼文曝光後，部分網友認為，台積電與ADR本來就不一定同步，有人表示「常常背離阿...ADR+5% GG-5元」、「TSM波動大很多啊」、「ADR的溢價最高到20多%，有什麼沒走自己的路了」，也有人直言「2330常常背離TSM吧」，認為短線出現差異並非罕見現象。

不過，也有不少人對短線走勢仍偏向保守。有人留言「週一繼續跌也不意外」、「禮拜一絕對繼續再灌下去 只求先開個人道走廊」、「週一就是看韓國臉色」，也有人提醒「好幾次台股獨強的最後是台股補跌 給你參考」，認為外部市場與資金流向仍是重要變數。

另一派則認為，與其猜測短線方向，不如回歸長期投資。有人表示「如果還擔心台積電，那真的定存比較好」、「不要浪費時間猜啊 蓋牌 或定期定額」、「再跌再買」，也有人直言「對台積電沒信心的，有錢乾脆移民」，認為長線仍看好台積電基本面。

PTT股民對於台積電是否能與ADR脫鉤沒有一致答案，但不少人認為，真正影響台股止跌的，除了台積電本身，還包括外資動向、韓國股市表現，以及整體市場資金情緒，短線仍有待市場進一步驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。