南韓120萬散戶遭追繳、35萬戶斷頭！網嚇傻：3%也太多全民賭狗

南韓股市本周劇烈震盪，當地約有120萬名散戶投資人面臨保證金追繳，相當於全南韓成年人口的3%以上；高盛交易員報告更指出，光是本周就有約35萬個散戶帳戶遭到結清。消息曝光後，也讓市場關注高槓桿交易引發的連鎖賣壓。

南韓股市周五因制憲節休市，但Kospi重挫造成的壓力已蔓延至其他亞洲市場。日本半導體股大跌，鎧俠重挫16%，Ibiden、東京威力科創及SUMCO跌幅也達8%至10%；台積電即使公布優於預期的第2季財報並上調財測，周五股價仍下跌7%。

報導指出，這波半導體股急跌，市場悲觀情緒反映的可能更多是部位調整，而非基本面惡化。台積電、艾司摩爾與美光近期財報表現亮眼，多家晶片廠也表示，未來一段時間供給仍無法滿足需求；隨著股價下跌、獲利預估上修，部分半導體股估值反而變得更具吸引力。

消息傳回PTT後，網友對120萬人遭追繳的規模相當震驚，有人留言「3%也太多了 全民賭狗喔」、「這比例也太高,不愧是韓國賭狗」、「借錢的多可以的理解，但借滿的這麼多頗誇張的」，也有人直呼「怕...這數字好恐怖」、「三趴其實不少了…」。

不少股民更把焦點放在下周開盤，有人預測「禮拜一應該更精采」、「下週一還有一次」、「太早 星期一韓股還有一根要吃」，也有人擔心台股遭到波及，表示「先擔心台灣會不會也跟著再來一隻-2600點」、「禮拜一韓股一定又融斷，台股又被帶賽」。不過也有網友認為「融資散戶斷光就是絕對低點了」、「通常籌碼清ㄧ輪會有轉機」，對後續走勢仍有不同看法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。