台股重挫2953點！理財作家曝1觀點：反而該開心

台股17日重挫，加權指數單日狂瀉2953點，台積電股價也大跌180元，引發市場高度關注。對此，理財作家施昇輝指出，自己從未建議投資人賣出股票，並直問「0050、0056真的需要賣嗎？」認為對長期投資者而言，市場修正反而可能是逢低布局的機會。

施昇輝在臉書表示，股市大跌後，許多財經網紅開始分享過去的預測紀錄，強調自己早已看出市場可能出現修正，並曾提醒投資人降低持股。不過，他坦言自己的投資想法並未因短期行情改變，也從未呼籲大家因為市場波動而急著出場。

施昇輝指出，對於持有0050與0056的投資人而言，若原本規劃就是長期投資，其實不必因為一次大跌就恐慌賣出。他認為，股市漲跌本就是投資過程中的正常現象，真正重要的是是否符合自身投資策略，而不是被短期情緒影響，笑稱不少持有0050、0056的投資人看到市場下跌後感到開心，因為對長期布局者而言，價格修正代表可能出現更好的進場機會。

貼文一出後，不少網友都表示「0056，30元以下All in」、「買0050就是買台灣未來，繼續買」、「從102.3接到100.2元，零股買到手軟，共2300股」、「在除息前竟然還有低價可買」、「不就是要趁周年慶打折的時候買嗎」、「忍不住還是買了幾張」、「補了正二，再一桶金下去」、「今天是0056大補倉的好時機呀！今天也是我的0050首購日」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。