CPI數據明明不差台股為何重挫？股民吵翻：利多也能跌、漲太多才是最大利空

美國最新CPI數據公布後，市場普遍認為降息機率提高，加上川普近期態度轉趨和緩、油價回落，原PO認為整體市場氛圍看起來偏向正面，照理說應有機會續創新高，卻沒想到台股17日重挫近3000點，讓他直呼「對股市都開始搞不懂了」，好奇究竟是哪個環節出了問題。

原PO表示，這幾天並沒有看到明顯市場利空，反而認為不少消息都偏向利多，因此不解為何股市突然大跌。他也認為，或許過幾天川普再釋出利多消息，市場又可能迅速漲回來，因此發文詢問其他股民對這波修正的看法。

貼文曝光後，網友看法相當分歧，有人認為，這波主要還是資金與槓桿因素影響，留言表示「就是全世界陪南韓去槓桿加上華西街的想殺」、「融資太高、外資期貨空單一堆」、「就是要在你想不到的時候殺，不然怎麼洗融資」，也有人認為「華爾街殺浮額 然後他們再進場撿屍」。

另一派則認為，市場不一定需要理由才會下跌，不少人留言「不需要為下跌找理由」、「要殺盤不需要原因」、「股市一直都沒邏輯」、「漲太多就是最大的利空」，還有人直言「股市走勢都理由都是後來加的」，認為市場情緒與資金流向往往比經濟數據更直接影響短線走勢。

此外，也有網友認為，目前仍難定義這波就是崩盤，有人表示「才剛開始 什麼大崩盤 這回檔而已」、「技術性調整」、「重新訂價而已」，也有人提醒「空頭市場 不管利多利空都會跌」。

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