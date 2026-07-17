暴跌2953點創紀錄！只是剛開始…陳嘉偉：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

台股（17日）爆發恐慌性拋售，終場重挫2953點，創下台股史上最大單日跌點，市場崩盤引發萬民哀嚎。

對此，承通投顧分析師陳嘉偉在今日影音內容中直言，他先前就不斷提醒「台積電法說會將成為壓垮台北股市的最後一根稻草」，如今一語成讖。他更警告，今日的高檔爆量大跌只是空頭大屠殺的起點，接下來台股跌破季線後將加速下殺，一路殺到融資斷頭為止。

陳嘉偉分析，今日早盤市場極度不理性，雖然大盤一開盤就狂瀉1400點，但在前大半個小時內卻「沒有半檔股票跌停」，顯示散戶依舊抱持著「大跌就是買」的迷思衝進去搶短。

結果到了尾盤，大批個股紛紛灌入跌停、融資依然沒有大退，他預估兩天後市場將會爆出驚人的違約交割潮；他指出，許多投資人埋怨網紅、名嘴或投顧害其慘賠，但實際上這種盲目賭法說會利多、不肯面對估值泡沫的心態，才是虧損主因。

針對台積電的重挫，陳嘉偉點破，這絕非因為台積電營收或獲利表現不佳，而是因為其宣布「加碼資本支出」。

他表示，從6月份開始，擴大資本支出衝AI在美股早已變成票房毒藥，市場高度憂慮高昂的資本支出會壓縮現金流、導致資金回收困難。

他進一步比喻，當前台股的狂跌走勢與2008年「金融海嘯」的泡沫破裂極為相似，不同於以往鋸齒狀下跌後會急速反彈，這次泡沫破了就回不來了，像是矽光子指標股跌幅已超50％、兩天前剛調高目標價的ABF四強（南電、景碩、欣興、臻鼎-KY）更在昨日與今日連續打入跌停，顯見高估值泡沫正在無情戳破。

對於後市，陳嘉偉強調，外資調高台積電目標價至4000元完全是「嘴巴喊多、實際出貨」的套路，他表態，自己在5月4日台股創史上最大漲點當天就帶領會員全面反手放空，並呼籲投資人在今日早盤第一時間出清多單。

他直言，跌破季線後的台股將加速探底，惟有殺到融資斷頭、盤中出現幾百檔甚至上千檔跌停時，市場才可能真正止跌，此時唯有放空才能在大盤崩盤時成為贏家。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。