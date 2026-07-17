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台股重挫只是「技術性調整」？股民吵翻：基本面沒問題但槓桿太多

聯合新聞網／ 綜合報導
台股17日大幅下殺，網友發文認為AI基本面仍強，這波可能只是南韓去槓桿引發的技術性調整，PTT股民則分成「逢低買進」與「空頭剛開始」兩派熱烈交鋒。中央社
台股17日大幅下殺，網友發文認為AI基本面仍強，這波可能只是南韓去槓桿引發的技術性調整，PTT股民則分成「逢低買進」與「空頭剛開始」兩派熱烈交鋒。中央社

台股17日大幅下殺，有網友發文認為，台積電法說會內容並不差，包含明年資本支出、毛利率與每股盈餘展望都仍具支撐，加上晶片需求緊張、記憶體供不應求，AI基礎建設也仍在早期階段，因此這波重挫可能只是突發事件引發的技術性調整。

原PO指出，目前看來，至少未來一年AI沒有明顯重大利空，台灣AI基建上下游產業也依舊暢旺，因此將這次跌勢歸因於南韓清槓桿帶來的連鎖反應。他形容，AI成長過程不可能一路平順，「嬰兒不可能成長過程總是健康，有時會生病烙賽，股市也一樣」。

貼文曝光後，不少網友選擇用輕鬆方式回應，有人直接留言「4」、「不要怕 技術性挑整」、「沒有修正20%都是技術性調整，怕甚麼」，也有人笑稱「什麼技術？大掃除技術嗎？」、「技術性倒貨」、「技術性崩盤」，把「技術性調整」玩成股版最新迷因。

另一派則認為，這波跌勢不能只用技術性修正解釋。有人直言「美股都暴跌了 這明明就是系統性的調整」、「看起來不像調整 外資瘋狂抽資金」，也有人表示「這只是剛開始」、「大錯特錯，不是調整，是走空頭了……」，認為後續仍要觀察外資動向與槓桿去化情況。

不過，也有網友強調，基本面與市場籌碼可以同時存在，有人表示「基本面沒有問題，問題是貪狗太多」、「融資沒殺乾淨，還會繼續殺」，也有人認為「確實是技術性調整，這波漲幅上來都沒過修正，這次一次總修正」。股民對這波究竟是短線修正還是趨勢轉折，仍沒有一致答案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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