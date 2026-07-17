南韓「韭菜男」砍財經網紅YouTuber！網：台灣韭菜脾氣真好

南韓發生一起震驚投資圈的暴力事件。一名20多歲男子因投資股票失利，涉嫌持刀攻擊一名股票投資YouTuber。警方調查指出，嫌犯長期收看對方頻道，並依照節目中的投資建議進場，卻因蒙受重大損失而心生怨恨，最終犯案，警方已依殺人未遂罪將其逮捕。

根據報導，事件發生於13日上午，嫌犯掌握40多歲受害者的行蹤後，攜帶凶器前往釜山市南區一處商業大樓，見到對方後隨即持刀攻擊；受害者雖然傷勢嚴重，但經治療後暫無生命危險，警方後續將進一步釐清犯案動機，並向法院聲請羈押。

消息曝光後，PTT網友議論紛紛，不少人認為，投資本來就該自行承擔風險，而不是把責任全推給別人。有網友直言「賭狗，怪天怪地怪政府怪投顧怪網友，就是不怪自己貪」，也有人反問：「我有逼你買嗎？」、「如果是不用繳會員費聽免錢的，只能怪自己貪婪又手賤」，認為最終按下買進按鈕的仍是投資人自己。

不少網友也把話題延伸到台灣投顧與財經網紅文化，有人留言「台灣韭菜脾氣真好」，也有人直言「台灣人就是太善良，台灣有的收費還帶你下地獄的在韓國還不被亂刀砍死」，還有人提醒「台灣的也注意了」；另外，也有較為激烈的留言稱「應該要來鬼島的 清一些垃圾」，相關言論也掀起其他網友討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。