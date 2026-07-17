快訊

LINE免費貼圖精選8款！炎夏「融化柴柴」在這、萬家福「買買買」圖案超Q

陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

阿拉斯加雪橇犬秀神準發球絕技 「背對背精準爆頭」網笑：絕對有練過

南韓「韭菜男」砍財經網紅YouTuber！網：台灣韭菜脾氣真好

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓發生男子因聽信投資建議虧損而持刀砍傷YouTuber的事件，引發台灣網友熱烈討論「投資應自負盈虧」與財經網紅文化。中央社
南韓發生男子因聽信投資建議虧損而持刀砍傷YouTuber的事件，引發台灣網友熱烈討論「投資應自負盈虧」與財經網紅文化。中央社

南韓發生一起震驚投資圈的暴力事件。一名20多歲男子因投資股票失利，涉嫌持刀攻擊一名股票投資YouTuber。警方調查指出，嫌犯長期收看對方頻道，並依照節目中的投資建議進場，卻因蒙受重大損失而心生怨恨，最終犯案，警方已依殺人未遂罪將其逮捕。

根據報導，事件發生於13日上午，嫌犯掌握40多歲受害者的行蹤後，攜帶凶器前往釜山市南區一處商業大樓，見到對方後隨即持刀攻擊；受害者雖然傷勢嚴重，但經治療後暫無生命危險，警方後續將進一步釐清犯案動機，並向法院聲請羈押。

消息曝光後，PTT網友議論紛紛，不少人認為，投資本來就該自行承擔風險，而不是把責任全推給別人。有網友直言「賭狗，怪天怪地怪政府怪投顧怪網友，就是不怪自己貪」，也有人反問：「我有逼你買嗎？」、「如果是不用繳會員費聽免錢的，只能怪自己貪婪又手賤」，認為最終按下買進按鈕的仍是投資人自己。

不少網友也把話題延伸到台灣投顧與財經網紅文化，有人留言「台灣韭菜脾氣真好」，也有人直言「台灣人就是太善良，台灣有的收費還帶你下地獄的在韓國還不被亂刀砍死」，還有人提醒「台灣的也注意了」；另外，也有較為激烈的留言稱「應該要來鬼島的 清一些垃圾」，相關言論也掀起其他網友討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南韓 網紅

延伸閱讀

台積電（2330）到3000元僅時間問題！「保證生活無虞」每季股息加1元時代來臨

「殺出汁來了」台股重挫…死多頭要不要停損？網：指數抱著、槓桿先處理

歷史驚人相似！台積電法說後「跌多漲少」上漲機率僅25％ 狄驤：分批加碼契機

台股重挫謝金河點名韓股槓桿釀災並再提國巨！網卻開心：下周絕地大反彈

相關新聞

台股重挫只是「技術性調整」？股民吵翻：基本面沒問題但槓桿太多

台股17日重挫，網友對市場狀況各有看法。有人認為此次跌勢是技術性調整，因基本面仍然穩健；另一些則指出外資撤資及槓桿問題導致系統性調整，提醒投資者需持續觀察市場動態。

南韓「韭菜男」砍財經網紅YouTuber！網：台灣韭菜脾氣真好

南韓一名20多歲男子因股票投資失利，持刀襲擊40多歲財經YouTuber，警方已逮捕嫌犯並控以殺人未遂。受害者傷重但無生命危險，此事件引發網友對投資風險與責任的熱議。

台股重挫謝金河點名韓股槓桿釀災並再提國巨！網卻開心：下周絕地大反彈

台股17日盤中重挫逾2300點，謝金河指稱南韓兩倍槓桿ETF引發市場波動，並提醒國巨股價劇烈下跌。網友留言稱下周可望反彈，顯示對市場情緒分歧。

歷史驚人相似！台積電法說後「跌多漲少」上漲機率僅25％ 狄驤：分批加碼契機

台積電法說會後，上漲機率僅25%，歷史經驗顯示跌多漲少，今日台股下跌超過兩千點，再度印證此趨勢。投資者應考慮分批加碼以應對市場波動。

「殺出汁來了」台股重挫…死多頭要不要停損？網：指數抱著、槓桿先處理

台股近日重挫，投資人面臨停損抉擇。原PO表示若早於跌破五日線時減碼，或可減輕損失。不同投資者對於是否停損意見相左，有人選擇加碼，也有人強調需根據基本面及槓桿程度評估。此次討論再次引發對長期投資及死抱不放的思考。

散戶真能打敗每天靠交易吃飯的職業選手？周冠男勸拋棄幻想：長期多為輸家小心翻船

短線交易並非散戶致富的捷徑，政治大學教授周冠男指出，這類交易實為零和遊戲，多數短線交易者最終成為輸家。他建議投資者應專注於指數投資，採取長期策略以獲得更穩健的回報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。