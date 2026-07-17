台股重挫謝金河點名韓股槓桿釀災並再提國巨！網卻開心：下周絕地大反彈

台積電（2330）法說會後市場持續賣壓出籠，台股17日終場重挫2953.71點，收在42671.27點，跌幅6.47%。財信傳媒董事長謝金河分析，這波震盪主因是南韓推出單一個股兩倍槓桿ETF後，引發市場籌碼失衡與槓桿斷裂，後座力進一步擴散至全球市場，台股也受到波及。

謝金河表示，自己從6月起便持續追蹤海力士、三星、美光等記憶體相關個股每日漲跌，認為近期股價劇烈波動並非基本面造成，而是兩倍槓桿ETF每日再平衡機制改變了市場籌碼結構。他認為，在股價已大漲後再推出高槓桿商品，是造成市場劇烈震盪的重要因素。

除了記憶體族群外，謝金河也提到，市場先前炒作過熱的矽光子、被動元件等族群近期同步重挫。他以國巨為例指出，股價自1220元跌至699元，並認為高檔若出現大股東大量賣股，後座力往往更大，看到陳泰銘私人投資公司解除質押後，「果然符合自己的預期」。

謝金河一開口，股民反而笑了...留言區瞬間被「穩了」、「訊號來了」、「下周絕地大反彈，感恩老謝!」洗版，還有人直呼「今天抄底本來還覺得不安，現在忽然充滿信心！」，顯然不少網友已把他的發言當成另類反指標。

一派認同槓桿商品可能放大市場波動，另一派則認為不能將此次修正完全歸因於南韓市場，認為仍有法說會、籌碼與市場情緒等多重因素影響，相關原因也持續引發投資人討論。

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