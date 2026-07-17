聽新聞
0:00 / 0:00
歷史驚人相似！台積電法說後「跌多漲少」上漲機率僅25％ 狄驤：分批加碼契機
歷史就是這麼有趣，而且總是驚人的相似
我們在上周的文章，已經跟大家分享過，台積電（2330）法說會後無論台積電表現是好是壞，歷史經驗告訴我們台積電與相關供應鏈在法說會後都是跌多漲少，上漲機率僅有25%，整體平均下來漲幅也是負的。
結果今天台股下跌跌超過兩千點，再次印證我們的文章內容與歷史經驗，我收到不少投資朋友來訊感謝，還好有看到文章，台積電法說會前有先走一趟，今天才沒有吃到過多的損失。
今天台股這種開低走低的恐慌走勢，有望讓我們看到不錯的去槓桿表現，我會選擇在這邊分批加碼，後續繼續觀察各種指標與盤勢變化。
◎感謝 狄驤的資本主義求生筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。