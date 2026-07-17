歷史驚人相似！台積電法說後「跌多漲少」上漲機率僅25％ 狄驤：分批加碼契機

歷史就是這麼有趣，而且總是驚人的相似

我們在上周的文章，已經跟大家分享過，台積電（2330）法說會後無論台積電表現是好是壞，歷史經驗告訴我們台積電與相關供應鏈在法說會後都是跌多漲少，上漲機率僅有25%，整體平均下來漲幅也是負的。

結果今天台股下跌跌超過兩千點，再次印證我們的文章內容與歷史經驗，我收到不少投資朋友來訊感謝，還好有看到文章，台積電法說會前有先走一趟，今天才沒有吃到過多的損失。

今天台股這種開低走低的恐慌走勢，有望讓我們看到不錯的去槓桿表現，我會選擇在這邊分批加碼，後續繼續觀察各種指標與盤勢變化。

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