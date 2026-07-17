快訊

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝理由：留意台積電買點

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

國際特赦組織驚爆霸凌！日本分會職場惡整員工

聽新聞
0:00 / 0:00

「殺出汁來了」台股重挫…死多頭要不要停損？網：指數抱著、槓桿先處理

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中大幅下跌，投資人討論死多頭是否需要停利與停損，網友看法分歧，有人主張指數續抱、逢低加碼，也有人認為個股及槓桿部位應適時調整。記者胡經周／攝影
台股盤中大幅下跌，投資人討論死多頭是否需要停利與停損，網友看法分歧，有人主張指數續抱、逢低加碼，也有人認為個股及槓桿部位應適時調整。記者胡經周／攝影

台股大幅下殺，原PO形容盤面「殺出汁來了」，不僅指數一路走低，盤中也幾乎沒有明顯拉抬，讓不少投資人開始思考，所謂死多頭是否真的只能抱著不動，還是也該設定停利與停損。

原PO認為，若早在跌破五日線時先減碼一半，或在前幾次反彈時處理弱勢持股，可能就不至於一路抱到大跌當天才承受更大壓力。他也提到，即使不少人的整體損益仍有100%以上，仍會懷疑自己是否停利太慢。

貼文曝光後，不少網友認為，是否停損要先看持有的是個股、指數還是槓桿商品。有人表示「個股可以停利，你買0050或正二不缺錢就繼續丟」，也有人說「槓桿賣掉 現股成本低就抱著 不然還能怎樣」，顯示不同商品的處理方式並不相同。

另一派死多頭則完全不打算賣出，甚至把下跌視為加碼機會。網友留言「死多只有加碼沒有賣出好嗎」、「指數投資這時候應該是要買而不是賣，除非突然缺錢」，還有人直言：「死多頭 沒在停損的 會停損就不是死多頭!」。

不過，也有人提醒，長期抱著並不代表任何股票都適合不設停損，仍要看標的基本面、槓桿程度及現金流狀況。正如網友所說：「看你買的是妖股或槓桿有現金流問題咩~」，此次重挫也再次掀起討論，長期投資與死抱不放之間，是否其實仍有一道界線。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50 ETF

延伸閱讀

股市開始有熊市的感覺？單純之前「爽太久」…三明治先生：這波根本跌沒多少

市值型也能配10%？阿格力點名009804「價差利息雙拿」：權重配置是贏0050關鍵

台塑化7月飆漲40%！專家點「別把偶然當必然」：2關鍵利多撐起突破動能

散戶真能打敗每天靠交易吃飯的職業選手？周冠男勸拋棄幻想：長期多為輸家小心翻船

相關新聞

「殺出汁來了」台股重挫…死多頭要不要停損？網：指數抱著、槓桿先處理

台股近日重挫，投資人面臨停損抉擇。原PO表示若早於跌破五日線時減碼，或可減輕損失。不同投資者對於是否停損意見相左，有人選擇加碼，也有人強調需根據基本面及槓桿程度評估。此次討論再次引發對長期投資及死抱不放的思考。

散戶真能打敗每天靠交易吃飯的職業選手？周冠男勸拋棄幻想：長期多為輸家小心翻船

短線交易並非散戶致富的捷徑，政治大學教授周冠男指出，這類交易實為零和遊戲，多數短線交易者最終成為輸家。他建議投資者應專注於指數投資，採取長期策略以獲得更穩健的回報。

財報亮眼股價卻重挫！台積電（2330）大跌引發AI泡沫疑慮 網：獲利了結

台積電（2330）在法說會後發布的財報未見懸殊變化，卻迎來股價大跌，甚至拖累大盤下挫超過2000點。市場對未來成長的預期引發疑慮，部分網友歸因於獲利了結及利多出盡。

被動元件跌得比記憶體慘？網友點出致命關鍵：短線漲太急、營收跟不上估值

被動元件近期股價腰斬，跌勢超過記憶體，網友分析原因主要為短期漲幅過大及營收未跟上估值。市場回檔導致獲利了結，加上融資高本益比，進一步放大跌幅。

川普推付費API掀熱議！可提早幾毫秒看貼文 網笑：川投顧開始收會員了

川普媒體宣布推出付費「Truth API」，讓客戶可提前幾毫秒獲得川普社交平台的貼文內容，引發市場熱議。部分網友戲稱其為「川投顧」，並對公平性表示關注，認為此服務可能偏向高頻交易機構。

股市開始有熊市的感覺？單純之前「爽太久」…三明治先生：這波根本跌沒多少

股市近期出現下跌趨勢，引發熊市的疑慮。不過，專家指出這波跌幅不大，過去數波市場波動也未達20%。耐心持有資產，仍有可能在長期中獲利，應合理看待工作與投資的重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。