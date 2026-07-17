「殺出汁來了」台股重挫…死多頭要不要停損？網：指數抱著、槓桿先處理

台股大幅下殺，原PO形容盤面「殺出汁來了」，不僅指數一路走低，盤中也幾乎沒有明顯拉抬，讓不少投資人開始思考，所謂死多頭是否真的只能抱著不動，還是也該設定停利與停損。

原PO認為，若早在跌破五日線時先減碼一半，或在前幾次反彈時處理弱勢持股，可能就不至於一路抱到大跌當天才承受更大壓力。他也提到，即使不少人的整體損益仍有100%以上，仍會懷疑自己是否停利太慢。

貼文曝光後，不少網友認為，是否停損要先看持有的是個股、指數還是槓桿商品。有人表示「個股可以停利，你買0050或正二不缺錢就繼續丟」，也有人說「槓桿賣掉 現股成本低就抱著 不然還能怎樣」，顯示不同商品的處理方式並不相同。

另一派死多頭則完全不打算賣出，甚至把下跌視為加碼機會。網友留言「死多只有加碼沒有賣出好嗎」、「指數投資這時候應該是要買而不是賣，除非突然缺錢」，還有人直言：「死多頭 沒在停損的 會停損就不是死多頭!」。

不過，也有人提醒，長期抱著並不代表任何股票都適合不設停損，仍要看標的基本面、槓桿程度及現金流狀況。正如網友所說：「看你買的是妖股或槓桿有現金流問題咩~」，此次重挫也再次掀起討論，長期投資與死抱不放之間，是否其實仍有一道界線。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。