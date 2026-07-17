散戶真能打敗每天靠交易吃飯的職業選手？周冠男勸拋棄幻想：長期多為輸家小心翻船

短線交易真的能讓鹹魚翻身嗎？政治大學商學院副院長、財務管理學系教授周冠男在臉書發文指出，短線交易與球賽一樣是零和遊戲，有贏家就必定有輸家。

他以球賽做比喻，「你跟職業球員打球，誰的贏面大？答案應該不難。」但令人不解的是，許多人在股票市場中，卻突然認為業餘的自己，有能力打敗每天靠交易吃飯的職業選手。

周冠男直言，一般人不會因為覺得薪水太低，就說「不然我兼職當醫生、律師好了」，因為大家都知道那些行業需要高度專業，需要念很多年書並通過專業考試。

然而到了股票市場，卻人人都覺得自己是「天選之人」；面對收入不夠的困境，甚至有人提倡「年輕就是要敢拚」，鼓勵開槓桿、做短線來搏翻身；他指出，許多散戶僅看幾支YouTube影片、加入幾個群組或買幾個投資手遊APP，就深信自己能靠短線交易翻身，這種過度自信讓人遺忘，短線交易其實是一門高度專業的工作。

周冠男提醒，散戶在市場上的對手，不只是隔壁亂買亂賣的同伴，還包括擁有專業知識、資訊、設備，且每天靠交易吃飯的職業交易者。

他引述大量實證研究指出，絕大多數的短線交易者，長期下來都是輸家；本想靠著短線交易讓鹹魚翻身，最後往往「翻船而已」。

對此，周冠男建議投資人應「專注本業，指數投資」，並透過「定期定額，長期買進」的策略，才是更穩健的投資之道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。