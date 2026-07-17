財報亮眼股價卻重挫！台積電（2330）大跌引發AI泡沫疑慮 網：獲利了結

台積電（2330）法說會公布的財報與未來展望並不差，股價卻在盤後轉弱，ADR接著下跌，台股開盤後也同步重挫。有網友發文表示，台積電盤中一度跌約4%，並拖累大盤下跌超過2000點，讓他忍不住詢問「為啥GG法說會後都變成大型法會」。

原PO表示，明明財報數字與未來展望看起來都不錯，市場反應卻完全相反，不僅台積電下跌，美光與費城半導體指數同樣走弱，讓他開始懷疑是否代表AI泡沫即將破裂，還是這只是漲多後的短期震盪。

貼文曝光後，不少網友將跌勢歸因於獲利了結與利多出盡。有人留言「獲利了結」、「利多出盡」，也有人直言「大家都知道的利多就不是利多」，認為市場可能早已提前反映法說會內容，一旦結果沒有大幅超越預期，就容易出現賣壓。

另一派則認為，股價先前已累積不少漲幅，市場現在交易的不只是財報好不好，而是未來成長速度能否繼續加快。有網友表示「市場已經沒在交易實績了而是在交易成長斜率」，也有人指出「未來性啊 估值已經過高如果不會再好就提早反應」。

不過，也有網友提醒，法說會後並非每次都下跌，只是大跌時更容易讓人留下深刻印象。有人留言「其實沒有『都』，只是跌了你會記憶深刻」，也有人認為，只要不是使用槓桿，買進基本面良好的公司，就不必過度在意短期波動。

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