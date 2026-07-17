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被動元件跌得比記憶體慘？網友點出致命關鍵：短線漲太急、營收跟不上估值

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出被動元件近期跌勢甚於記憶體，主因在於前波漲幅過急且缺乏實質營收支撐，加上融資籌碼鬆動與高估值，導致大盤回檔時面臨更大的修正壓力。中央社
網友指出被動元件近期跌勢甚於記憶體，主因在於前波漲幅過急且缺乏實質營收支撐，加上融資籌碼鬆動與高估值，導致大盤回檔時面臨更大的修正壓力。中央社

近期台股震盪，不少熱門族群同步回檔，有網友發現，被動元件族群不少個股短短半個月內股價幾乎腰斬，跌勢甚至比記憶體族群還要重，不禁好奇，這波國際股市修正明明與記憶體題材有關，為何被動元件反而成了重災區？

貼文曝光後，不少網友認為，最大原因就是先前漲幅過大。有人指出：「因為被動這段時間漲的比記憶體還多啊」，也有人表示「Gaex」分析，被動元件僅花約兩個月就累積接近記憶體族群數月的漲幅，當市場修正時，自然也承受更大的回檔壓力。

另一派則認為，關鍵仍在基本面。有網友直言「營收差那麼多」、「記憶體是真的缺耶」、「記憶體至少是實打實的營收已經漲了」，相較之下，被動元件股價漲幅與營收、獲利成長幅度並未同步，因此市場修正時容易遭到獲利了結。

也有不少人點出籌碼因素，認為被動元件先前吸引大量資金追價，加上融資及高本益比，當行情反轉時賣壓更加集中。網友留言表示「內資融資殺出去了啊」、「基本面前瞻本益比高太多，籌碼面槓桿更多」，認為股價波動因此被放大。

多數網友認為，記憶體與被動元件雖同屬近期熱門族群，但市場對兩者的評價並不相同；一派認為記憶體仍有實際供需與營收支撐，而被動元件因前波漲勢更急、估值更高，在市場回檔時也承受了更大的修正壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

被動元件 營收 記憶體

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