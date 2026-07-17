川普推付費API掀熱議！可提早幾毫秒看貼文 網笑：川投顧開始收會員了

川普家族掌控的川普媒體與科技集團宣布推出「Truth API」服務，付費客戶可比一般民眾提前幾毫秒取得Truth Social貼文內容，其中包含川普本人帳號的發文。由於川普貼文經常牽動股市、匯市與油市波動，新服務一公布，立刻引發市場與投資人熱議。

根據公布內容，Truth API預計8月正式上線，目前已有客戶預先簽約，但收費標準尚未公開。公司表示，這項服務可滿足市場對即時貼文存取的需求，也是將自有平台資產變現的一環。由於高頻交易業者本就投入大量資源爭取速度優勢，因此即使只快上幾毫秒，也可能帶來交易優勢。

消息傳到PTT後，不少網友直接把川普戲稱為「川投顧」。有人留言「真。川投顧」、「不演了 付費投顧」、「收會員了」，還有人開玩笑說「會員 call 訊 暴跌688方案」，認為這根本像是付費會員制度。

也有不少網友質疑，若總統發言本身就足以影響金融市場，再提供付費客戶搶先取得資訊，恐引發公平性討論。有人直言「坐實炒股」、「會員專屬call訊，用毫秒賺錢太狠了」，也有網友表示「這真的有點過分」、「有夠誇張的」。

不過，也有網友指出，這項服務主要受惠的可能是高頻交易機構，而非一般投資人。討論中有人提到，幾毫秒對人工操作幫助有限，但若搭配AI與自動化交易系統，仍可能成為重要優勢，因此Truth API後續實際運作方式及市場反應，仍受到外界關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。