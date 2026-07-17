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股市開始有熊市的感覺？單純之前「爽太久」…三明治先生：這波根本跌沒多少

聯合新聞網／ 三明治先生的理財筆記
這波股市跌幅尚未達熊市標準，投資人無須因短期震盪而試圖預測高低點，應將時間軸拉長並持續買進，耐心累積資產以實現長期的財務目標。圖／聯合報資料照片
這波股市跌幅尚未達熊市標準，投資人無須因短期震盪而試圖預測高低點，應將時間軸拉長並持續買進，耐心累積資產以實現長期的財務目標。圖／聯合報資料照片

開始有點熊市的感覺，就是本來股市漲得好好的，突然一個大根的下跌，世界其他國家也跟著跌，收盤後一些公司財報開了好消息，夜盤好不容易翻紅了，結果美股開盤又不知道怎麼回事又跌了下去。

如果你也有這種感覺，那可能跟我一樣爽太久了，因為這波股市根本沒跌多少。

不只這波，上一波（中東戰爭）、上上一波（關稅戰）跌得也不算多，根本連熊市都稱不上。

講到前幾波是想提醒兩件事，首先是前兩波其實也跌不到20%，但體感上應該會覺得跌了很多吧；再來是拉開走勢圖看，前兩波也就是圖上一個小小的v型，之後漲的都比下跌的多。

所以，真的熊市（下跌20%）來了怎麼辦？其實也不用怎麼辦，接下來有兩種情形，第一種是之後就繼續漲上去；第二種是過一段時間後會繼續漲上去。

有些人會看到關鍵字「一段時間」，心想如果可以避開這「一段時間」，先賣出等下跌時買回，就可以上漲也賺錢、下跌也賺錢了。

但我訓練自己看的是「繼續漲」，反正持續持有、持續買進，「總有一天」會繼續漲上去的。

這一天可能很久，但我離退休更久，還要25年以上，所以我有時間可以等。

其實道理大家都懂，但很多人缺的是耐心，大家都想要更早財富自由、更早離開職場，就是不想這個總有一天，最好是明天或是下個月。

大家都把工作當成一個只會輸出苦難的事，所以提早退休就算是「離苦得樂」 ，但如果你換個角度想，不管你資產再高，工作的薪水對你的生活改善還是很有幫助的。

假設你的被動收入已經高於本業收入，那不要想「我工作幹麻」，而是想工作的話就有「兩倍收入」。

5萬的2倍就是10萬，如果5萬就已經足夠生活，那多的5萬每個月可以讓你過得很爽，說不定能剩下一點錢充實你的被動收入庫。

畢竟人生還很長，如果你40歲就把生活定型下來，那接下來的40年生活可能就是一成不變。

我建議這樣想，30歲左右是拚的是五子登科，40歲時拚的是事業、50歲時想要財務自由、60歲才考慮退休。

即使你成功在50歲財務自由，50~60歲還可以為了退休做準備，培養一些興趣準備退休生活。

把時間軸拉長，反正如果你有小孩的話小孩也還沒成年、如果有房貸的話房貸也還在還，工作、投資只要能在30年內幫你達成目標就夠了，進度快一點的話就可以在日常生活中多花一點錢，熊市來了進度慢了，生活也就這樣過，沒什麼大不了。

◎感謝 三明治先生的理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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