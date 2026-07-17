台積電（2330）法說變法會？陳重銘曝本益比：今年穩賺100元現在根本不貴

台積電（2330）法說會後夜盤狂殺千點、美國ADR下跌近3%的市場震盪，財經創作者「不敗教主」陳重銘在影音內容中坦言，許多人疑惑是否「法說變法會」，但從基本面檢視，台積電第二季表現極佳，EPS達27.25元，上半年累計已賺進49塊多。

他預估，台積電今年賺進100元絕對沒有問題，若以25倍本益比來計算，目前的股價講坦白話其實並不貴。

陳重銘分析，法說會後股價走跌的主因，在於市場關注第三季預估的毛利率與營利率有可能下修...

這主要是因為台積電正加速推出2奈米製程，導致先期成本較高；再加上持續在美國擴廠且預計還要再投入1000億美金，高昂的成本支出確實會引發毛利率下滑的現象。

不過陳重銘強調，總裁在法說會上將「AI需求越來越好」這句話足足講了三遍，且資本支出也從原先預估的520億至560億美金，大幅上調到600億至640億美金，這代表市場需求確實非常強勁。

他對台積電的長線展望依舊感到安心，明後年的獲利絕對沒有問題，今年整體仍是大成長的格局。由於台積電往年第四季都是傳統旺季，他表態若第三季股價出現波動，他個人還是會持續慢慢布局。

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