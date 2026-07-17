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金管會表態台灣禁推「單一個股槓桿ETF」！網：妨礙賺錢還是幫盲目散戶踩煞車

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會因考量金融穩定與分散風險原則，表態台灣目前並未開放且未來也無推出「單一個股槓桿ETF」之規劃。記者胡經周／攝影
金管會因考量金融穩定與分散風險原則，表態台灣目前並未開放且未來也無推出「單一個股槓桿ETF」之規劃。記者胡經周／攝影

韓國股市近期上沖下洗，單一個股槓桿ETF被點名可能是放大波動的原因之一。金管會表示，考量金融穩定與投資風險，台灣目前並未開放這類商品，未來也沒有推出規劃，依現行規定同樣無法提出申請。

證期局副局長黃仲豪指出，台灣基金及ETF必須符合分散風險原則，單一個股權重不得超過30%，前五大成分股合計也不能超過60%。若ETF只追蹤一檔股票，就不符合「一籃子股票」的商品精神，槓桿效果更可能同步放大漲跌與虧損。

消息曝光後，不少網友第一時間想到「台積電正二」，有人直呼：「有出台積正二的話想買」，也有人酸：「金管會妨礙我賺錢」、「不敢出個股正2 就別再吹三小亞洲納斯達克了」，認為台灣監管過於保守，限制投資人選擇。

不過，另一派網友則認為，韓國市場已經示範高槓桿商品可能帶來的後果。一名網友表示：「有韓國當案例，死不會只有賭狗死，會拖大家一起死」，也有人直言：「看韓國這副慘樣 不要開好啦」，認為不開放反而是在替散戶踩煞車。

金管會也表示，將持續監控ETF投資標的及集中度。目前國內ETF持有上市櫃公司市值約6.8兆元，占整體上市櫃總市值約4.2%，相較美國約20%仍在可接受範圍。只是對一票想追求高槓桿的投資人來說，台灣版「個股正二」短期內恐怕仍只能停留在想像中。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 台積電 韓國

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