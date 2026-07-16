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台積電2奈米量產稀釋短期毛利！小童剖析夜盤狂瀉千點：免慌 長線多頭趨勢未變

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
小童指出，台積電因2奈米量產稀釋短期毛利率導致夜盤利多出盡大跌，短線將面臨高檔震盪。圖／中央社
小童指出，台積電因2奈米量產稀釋短期毛利率導致夜盤利多出盡大跌，短線將面臨高檔震盪。圖／中央社

台積電（2330）今日下午法說會公布第二季毛利率高達67.7%、EPS達27元，並上調資本支出區間至600億至640億美元，整體表現亮眼。然而，台指期夜盤卻隨後暴跌逾千點，引發市場恐慌。

財經創作者小童對此指出，台積電中長期多方格局並未改變，夜盤走弱主要是市場擔憂2奈米量產初期將稀釋短期毛利率，因而呈現「利多出盡」的短線修正。

小童分析，台積電為了拓展AI應用而加速2奈米擴產，勢必會犧牲短期毛利空間，但這是為了換取未來更大的產業趨勢，明後年基本面依舊樂觀。

不過在短線上，由於外資動向仍偏保守、台幣並未重回升值，下半年高檔震盪整理的機率偏高...若台股賣壓進一步擴大，下方關鍵的籌碼密集區將落在40,000點至42,000點（換算加權指數對應區間），若能在此止跌轉強，將是絕佳的區間布局機會；若跌破則需進一步防守36,000點至38,000點。

面對震盪加劇的高檔盤整盤，小童分享其本週的操作心法。他強調「盤整時低買高賣，突破時買高賣更高」，不需主觀預測真假突破，而是善用大週期（如日線、一小時線）畫出關鍵支撐與壓力，再從小週期（如15分K、5分K）尋找轉折。

以他本周操作美光（MU）為例，在日線關鍵區建立基本部位、一小時K轉強時加碼，並在反彈抵達壓力區時先減碼一半，隨後價格拉回即觸發保本出場，這套「減碼加保本」的防守策略能確保資金安全。

展望後市，小童提醒，下周起美股將迎來超級財報週，包括Google特斯拉英特爾等科技巨頭陸續登場，月底更有微軟、蘋果財報與聯準會利率決議。

若各大廠財報優於預期，有望帶動新一波多頭行情；若再度面臨類似台積電「成績雖好但擔憂未來毛利」的狀況，則需提防持續震盪...

在局勢不明朗時，投資人應控制好資金配比，看不懂時「多看少動」才是最好的自保之道。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 法說會 Google 特斯拉 英特爾

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