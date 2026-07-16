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預估年增飆破40％！台積電法說大爆炸 郭哲榮：長線大利多拉回就全力買

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮指出，台積電法說預估全年營收成長飆破40%且調升資本支出屬超強大利多，ADR短線震盪與毛利率下滑僅是市場吹毛求疵。圖／路透
分析師郭哲榮指出，台積電法說預估全年營收成長飆破40%且調升資本支出屬超強大利多，ADR短線震盪與毛利率下滑僅是市場吹毛求疵。圖／路透

台積電（2330）法說會正式揭曉，釋出極為強悍的財務數字。摩根大通（大摩）先前預估最樂觀的情境是全年營收成長約35%至40%，且發生機率僅20%，然而台積電公布的預估年增率直接飆破40%以上，資本支出更調升至最高600億美元。

知名分析師郭哲榮（哲哲）對此興奮表示，這項成績完全符合、甚至超越他的預期，「我比樂觀還要更樂觀，外資團隊這次真的預測錯了！」

然而，雖然法說會交出近乎滿分的成績單，美股盤後的台積電ADR卻出現下挫，引起部分股民恐慌「法說變法會」...

郭哲榮分析，這主要是受到近期生病的韓國股市拖累，且台股今天因押寶法說行情，盤中上演從大跌600點到拉回僅小跌6點的史詩級逆轉，今天少跌的額度，短線上可能只是在吐回補跌。

此外，市場吹毛求疵地將焦點放在第三季預估毛利率（65%至67%）因2奈米量產初期稀釋而微幅下滑，才導致股價出現短暫震盪。

郭哲榮強調，短期的波動根本不影響長線的大利多，全年營收成長40%與資本支出擴張，才是真正推升台股中長線攻上5萬點的實質底氣。

他直言，台積電實質基本面強到不行，明後天若有拉回，「反而要用力買，還沒上車元大台灣50（0050）的要趕快！」同時，他也看好台積電資本支出擴大，將直接受惠於帆宣、精彩等設備概念股。

他奉勸投資人保持平常心，切勿使用融資槓桿，拉回修正反而是隨時上車、大賺翻倍行情的絕佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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