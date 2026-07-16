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台積電（2330）法說成最後煙火？陳嘉偉「明早多單全數出清」：空頭屠殺才剛開始

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉警告，台積電法說利多出盡後大盤將加速下跌，呼籲投資人明日全數出清多單，防範隨之而來的全面融資斷頭與空頭大屠殺。記者胡經周／攝影
分析師陳嘉偉警告，台積電法說利多出盡後大盤將加速下跌，呼籲投資人明日全數出清多單，防範隨之而來的全面融資斷頭與空頭大屠殺。記者胡經周／攝影

台積電（2330）今（16）日召開萬眾矚目的法說會，公佈第二季雙率創新高、上半年大賺五個股本的利多消息。

然而，資深分析師陳嘉偉卻對此澆下一盆冷水，警告全台股民「接下來只會更恐怖」，千萬不要被昨日融資大增131億元、市場高喊反彈的假象給騙了，台積電法說利多出盡後，台北股市即將面臨「加速下跌、全面大屠殺」的空頭危機。

陳嘉偉分析，前天融資斷頭、大盤反彈千點，導致散戶昨天再度進場攤平，但這只是「散戶自斷」的開始。

今日台股盤中雖靠著台積電勉力拉抬，但根本沒能突破新高，櫃買指數更早已跌破季線形成死亡交叉；他直言，主力目前正是利用高檔利多出貨，包含矽光子、低軌衛星、記憶體等先前的AI熱門泡泡早已一個個破裂，甚至連反彈都不會彈；一旦接下來連台積電也失守，大盤將直接崩盤，迎接更大一波的融資斷頭與違約交割潮。

陳嘉偉更拿出美國ADR台積電已率先重挫的走勢指出，川普高喊關稅、全力扶持親兒子Intel並發動國家級搶單大戰，Intel大砍台積電2奈米訂單，台積電面臨的國際地緣挑戰不容小覷。

而在今日法說利多公佈後，美股盤後台積電ADR卻出現邊開法說邊下跌的詭異走勢，證明市場利多已無法推升股價。

陳嘉偉強烈奉勸投資人，明日早上務必將手中多單「全數出清」，並趁早跟著指令反手放空高檔剛開始補跌的ABF、PCB及第三代半導體等族群，在空頭大屠殺中自保。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 美股 Intel

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