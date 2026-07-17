南韓46萬散戶爆倉官網救命？網酸「政策矛盾」：人都死了才開醫院

韓國股市近期劇烈震盪，三星電子、SK海力士等個股重挫，也讓追蹤單一股票的槓桿ETF損失急速放大。韓國官方統計顯示，7月前10天遭券商強制平倉金額高達4258億韓元，約有32萬至46萬名散戶槓桿帳戶爆倉。消息傳至PTT後，網友討論焦點集中在政府10月才開設債務諮詢專線，紛紛質疑救援速度過慢。

根據媒體報導，韓國今年5月底開放追蹤三星電子、SK海力士等單一個股的2倍槓桿ETF，吸引大量資金湧入。不過，隨SK海力士ADR掛牌後股價劇烈震盪，SK海力士單日一度重挫逾15%，三星電子同步跌逾10%，韓股再度觸發熔斷。14檔相關槓桿ETF資產規模也由6月底的15.93兆韓元，縮水至7月13日的9.33兆韓元，跌幅超過四成。

一名網友在PTT發文表示，韓國政府短時間內放行十多檔個股槓桿ETF，卻在大量散戶爆倉後才宣布救援措施，政策前後矛盾。他也擔心，當前企業財報仍算亮眼，市場僅因獲利了結便出現如此大跌，若未來基本面走弱，可能引發更嚴重的斷頭與社會問題。

多數網友最無法接受的是，韓國當局預計10月才開設全國統一債務諮詢專線，提供債務協商、個人更生及破產申請等服務。留言紛紛嘲諷「人都死了才開醫院」、「撐到10月的都已經是高手」，認為爆倉投資人眼前就需要協助，延後數月才上路幾乎失去即時救援意義。也有人質疑，政府快速開放高槓桿商品，事後卻只提供破產諮詢，根本未真正處理市場風險。

不過，另一派網友認為，投資槓桿商品本就應自行承擔風險，不能賺錢時歸自己、賠錢後要求政府救援。也有人指出，韓國後續將提高最低保證金、強化風險警示及投資人教育，方向至少比直接護盤合理。整體而言，討論普遍認為，單一個股槓桿ETF容易在市場集中交易時形成多殺多，未來如何兼顧商品創新與散戶保護，將成韓國金融監管的重要考驗。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。