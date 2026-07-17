快訊

世足賽／阿根廷挺過質疑與逆境再闖決賽 梅西：我們非不勞而獲

獨／誤噴柯文哲辣椒水遭拔官 周俊銘遭記過、調職…偵查結果出爐

7月4G、5G便宜資費懶人包／攜碼388元前半年吃到飽！5G 433元最划算

聽新聞
0:00 / 0:00

美銀再示警美股恐重演2000年泡沫！網反喊「進場訊號」：每月都崩一次

聯合新聞網／ 綜合報導
美國銀行警告美股可能重演2000年網路泡沫，即將迎來劇烈修正。然而，PTT網友卻將此視為「進場訊號」，指出華爾街頻繁預測崩盤已讓投資人警訊疲勞，並質疑市場結構轉弱是否真的可信。路透
美國銀行警告美股可能重演2000年網路泡沫，即將迎來劇烈修正。然而，PTT網友卻將此視為「進場訊號」，指出華爾街頻繁預測崩盤已讓投資人警訊疲勞，並質疑市場結構轉弱是否真的可信。路透

美股今年屢創新高，但個股波動與整體市場波動率出現罕見背離，美國銀行警告，相關現象與2000年網路泡沫破裂前相似，不排除市場迎來劇烈修正。消息在PTT股板引發熱議，不過多數網友並未陷入恐慌，反而將美銀警告視為「進場訊號」，質疑華爾街近年頻繁發布崩盤預測，早已讓投資人產生警訊疲勞。

根據媒體報導，衡量標普500成分股波動程度的指標已升至約50點，今年上漲46%，但代表整體市場恐慌程度的VIX指數仍僅約16點，兩者差距擴大至歷史高檔。美銀認為，大盤看似平穩、個股卻劇烈震盪，與網路泡沫末期的市場結構相似，尤其半導體族群近期出現獲利了結，SOXX自高點回落約12%，顯示資金正從熱門AI晶片股轉向其他產業。

一名網友在PTT轉貼新聞以戲謔口吻表示，終於等到美銀再次發布「善心恐嚇新聞」，並整理自2025年以來華爾街多次警告美股泡沫、衰退與崩盤的報導，包括1929年、2000年及2008年類比，諷刺市場幾乎每隔一段時間就會出現一次末日預測，但美股仍持續創高。

不少網友認同原PO觀點，紛紛留言「終於有機會創新高」、「美銀還沒上車」、「穩了，要噴了」，認為投行可能想藉由看空言論壓低價格，以便重新布局。也有人表示，任何時間都能找到一項指標預測崩盤，只要持續喊下去，總有一天會命中，形容這類預測如同「壞掉的鐘一天也會準兩次」。

不過，也有部分網友提醒，頻繁出現恐慌新聞不代表風險不存在。個股波動升高、科技股估值偏高及散戶追價熱度，確實可能反映市場結構轉弱，只是2000年與2026年的企業獲利、產業基本面及利率環境不同，不能直接類比。整體而言，多數網友雖不相信美股將立即崩盤，但也有人認為，當所有人都對警告麻痺、堅信每次回檔都是買點時，反而可能才是風險真正累積的階段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 美國 台股 華爾街

延伸閱讀

00878、0056、00919續航力還夠配高息？阿尼：這1檔最抗震不怕市場回檔

南韓46萬散戶爆倉官網救命？網酸「政策矛盾」：人都死了才開醫院

台積電亞利桑那再加碼千億美元！網陷「美積電」論戰：擴產利多還是矽盾弱化？

台積電（2330）到3000元僅時間問題！「保證生活無虞」每季股息加1元時代來臨

相關新聞

台積電（2330）法說變法會？陳重銘曝本益比：今年穩賺100元現在根本不貴

台積電法說會後，美國ADR與夜盤大跌，財經專家陳重銘指出，儘管第三季毛利率預估可能下修，但預測今年獲利可超過100元，股價相對並不昂貴。他強調市場對AI需求仍然強勁，長期展望樂觀。

韓股暴跌又遇三年半首升息！網怒「雨天收傘」：政府帶頭割韭菜

韓國股市近日劇烈震盪，在前一日受美國通膨降溫激勵大漲後，韓國央行宣布將基準利率調升1碼至2.75%，為三年半來首度升息，市場情緒急轉直下，KOSPI盤中一度重挫逾6%，三星電子、SK海力士跌幅更超過8%及11%。消息引發PTT股板熱議，不少網友認為韓國政府在股市大跌之際升息，形同對散戶「補上一刀」。

金管會表態台灣禁推「單一個股槓桿ETF」！網：妨礙賺錢還是幫盲目散戶踩煞車

金管會宣布台灣不開放「單一個股槓桿ETF」，強調金融穩定與風險考量。台灣ETF需分散風險，單一股票權重不得超過30%。此決策引發網友熱議，有人批評未能提供賺錢機會，亦有聲音支持監管保護散戶。

美銀再示警美股恐重演2000年泡沫！網反喊「進場訊號」：每月都崩一次

美股今年屢創新高，但個股波動與整體市場波動率出現罕見背離，美國銀行警告，相關現象與2000年網路泡沫破裂前相似，不排除市場迎來劇烈修正。消息在PTT股板引發熱議，不過多數網友並未陷入恐慌，反而將美銀警告視為「進場訊號」，質疑華爾街近年頻繁發布崩盤預測，早已讓投資人產生警訊疲勞。

台積電亞利桑那再加碼千億美元！網陷「美積電」論戰：擴產利多還是矽盾弱化？

台積電董事長魏哲家在法說會宣布，將於美國亞利桑那州追加1000億美元投資，興建更多2奈米及以下製程晶圓廠與先進封裝廠，可能再增加4座以上晶圓廠。消息曝光後，PTT股板討論迅速升溫，網友一方面看好美國客戶需求與設備、廠務商機，另一方面則憂心先進製程外移、海外廠成本偏高，可能影響台灣半導體優勢及台積電毛利率。

南韓46萬散戶爆倉官網救命？網酸「政策矛盾」：人都死了才開醫院

韓國股市近期劇烈震盪，三星電子、SK海力士等個股重挫，也讓追蹤單一股票的槓桿ETF損失急速放大。韓國官方統計顯示，7月前10天遭券商強制平倉金額高達4258億韓元，約有32萬至46萬名散戶槓桿帳戶爆倉。消息傳至PTT後，網友討論焦點集中在政府10月才開設債務諮詢專線，紛紛質疑救援速度過慢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。