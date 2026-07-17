美銀再示警美股恐重演2000年泡沫！網反喊「進場訊號」：每月都崩一次

美股今年屢創新高，但個股波動與整體市場波動率出現罕見背離，美國銀行警告，相關現象與2000年網路泡沫破裂前相似，不排除市場迎來劇烈修正。消息在PTT股板引發熱議，不過多數網友並未陷入恐慌，反而將美銀警告視為「進場訊號」，質疑華爾街近年頻繁發布崩盤預測，早已讓投資人產生警訊疲勞。

根據媒體報導，衡量標普500成分股波動程度的指標已升至約50點，今年上漲46%，但代表整體市場恐慌程度的VIX指數仍僅約16點，兩者差距擴大至歷史高檔。美銀認為，大盤看似平穩、個股卻劇烈震盪，與網路泡沫末期的市場結構相似，尤其半導體族群近期出現獲利了結，SOXX自高點回落約12%，顯示資金正從熱門AI晶片股轉向其他產業。

一名網友在PTT轉貼新聞以戲謔口吻表示，終於等到美銀再次發布「善心恐嚇新聞」，並整理自2025年以來華爾街多次警告美股泡沫、衰退與崩盤的報導，包括1929年、2000年及2008年類比，諷刺市場幾乎每隔一段時間就會出現一次末日預測，但美股仍持續創高。

不少網友認同原PO觀點，紛紛留言「終於有機會創新高」、「美銀還沒上車」、「穩了，要噴了」，認為投行可能想藉由看空言論壓低價格，以便重新布局。也有人表示，任何時間都能找到一項指標預測崩盤，只要持續喊下去，總有一天會命中，形容這類預測如同「壞掉的鐘一天也會準兩次」。

不過，也有部分網友提醒，頻繁出現恐慌新聞不代表風險不存在。個股波動升高、科技股估值偏高及散戶追價熱度，確實可能反映市場結構轉弱，只是2000年與2026年的企業獲利、產業基本面及利率環境不同，不能直接類比。整體而言，多數網友雖不相信美股將立即崩盤，但也有人認為，當所有人都對警告麻痺、堅信每次回檔都是買點時，反而可能才是風險真正累積的階段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。