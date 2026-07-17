韓股暴跌又遇三年半首升息！網怒「雨天收傘」：政府帶頭割韭菜

韓國股市近日劇烈震盪，在前一日受美國通膨降溫激勵大漲後，韓國央行宣布將基準利率調升1碼至2.75%，為三年半來首度升息，市場情緒急轉直下，KOSPI盤中一度重挫逾6%，三星電子、SK海力士跌幅更超過8%及11%。消息引發PTT股板熱議，不少網友認為韓國政府在股市大跌之際升息，形同對散戶「補上一刀」。

根據媒體報導，韓國央行15日宣布升息1碼，正式結束長達三年半的利率凍結期，重啟緊縮循環。市場原本因美國降息預期升溫而樂觀，韓股前一天才強勁反彈，沒想到升息政策公布後，市場迅速轉為恐慌，KOSPI跌幅擴大至逾6%，科技權值股全面重挫，市場擔憂升息將進一步壓抑資金動能與企業獲利。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，韓國股市再度大跌，加上近期市場盛傳韓國政府將檢討個股槓桿ETF，讓他直呼「韓國又開跌了」，並開玩笑表示，相信近期韓國公園晚上會很熱鬧，暗指市場恐慌情緒持續升高。

多數PTT網友則將矛頭指向韓國政府，認為先前才鼓勵投資股市、放寬槓桿工具，如今卻在股市劇烈修正時升息，質疑根本是「雨天收傘」、「政府帶頭割韭菜」。不少人認為，借錢投資的散戶除了面臨股價重挫，還得承受更高利息成本，恐引發大量斷頭賣壓；也有人戲稱政府是在「幫忙加速去槓桿」，甚至擔心韓國高自殺率恐再度受到市場劇烈波動衝擊。

不過，也有另一派網友認為，若韓國確實面臨通膨與資金過熱問題，央行仍應依照經濟基本面決策，而非只顧股市表現；部分人指出，升息本就是抑制通膨、穩定金融秩序的工具，若因市場下跌就遲遲不升息，反而可能累積更大的金融風險。只是多數人仍認為，升息時機過於敏感，在市場信心脆弱之際祭出緊縮政策，才是這次引發高度爭議的關鍵。

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