台積電亞利桑那再加碼千億美元！網陷「美積電」論戰：擴產利多還是矽盾弱化？

台積電董事長魏哲家在法說會宣布，將於美國亞利桑那州追加1000億美元投資，興建更多2奈米及以下製程晶圓廠與先進封裝廠，可能再增加4座以上晶圓廠。消息曝光後，PTT股板討論迅速升溫，網友一方面看好美國客戶需求與設備、廠務商機，另一方面則憂心先進製程外移、海外廠成本偏高，可能影響台灣半導體優勢及台積電毛利率。

根據媒體報導，台積電表示，在主要美國客戶及聯邦、州、市政府支持下，決定擴大亞利桑那投資，用於2奈米及以下製程與先進封裝產能，以滿足未來多年的強勁需求。魏哲家指出，半導體技術研發、建廠到量產通常需要5年以上，因此必須提前規劃產能；除美國擴產外，台積電也正在台灣興建13座先進製造與封裝相關廠區，未來仍會持續增加在台投資。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，台積電先前對美投資規模已達1650億美元，如今再增加1000億美元，總額上看2650億美元，不確定是確實新增的長期計畫，還是向美國政府釋出的政治訊號。他也好奇，在美國積極要求半導體供應鏈回流之際，三星等競爭對手是否也會面臨類似壓力。

不少網友將焦點放在「2奈米及以下」的文字，認為這代表未來更先進製程也可能在美國生產，與過去市場認知的先進製程優先留台出現落差，因此以「美積電」、「門都沒有了」等語嘲諷。部分留言更憂心，若先進製程與封裝產能逐步移往美國，台灣原有的產業聚落、就業與地緣政治「矽盾」功能可能被削弱。

不過，另一派網友認為，建廠到量產需多年，屆時台灣製程仍可能領先至少一個世代，不能將海外擴產直接等同掏空台灣。支持者指出，台積電必須貼近美國主要客戶、分散地緣風險，也能降低遭遇關稅、反壟斷或政策施壓的風險，對公司長期營運及股價未必是利空。另有網友看好漢唐、辛耘等設備與廠務供應鏈受惠，但也提醒美國生產成本較高，後續毛利率、客戶是否願意吸收成本，以及各廠實際量產進度，仍是市場觀察重點。

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