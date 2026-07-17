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韓男買股慘賠襲擊財經YTR！網酸「跟單賠死剛好」喊修法加強規範

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名30歲男子因遵循財經YouTuber的投資建議而遭重大損失，持刀襲擊對方，最終被捕。該事件引發PTT網友熱議，討論跟單責任與財經網紅的監管問題。警方已釐清動機，受害者目前無生命危險。美聯社
南韓一名30歲男子因遵循財經YouTuber的投資建議而遭重大損失，持刀襲擊對方，最終被捕。該事件引發PTT網友熱議，討論跟單責任與財經網紅的監管問題。警方已釐清動機，受害者目前無生命危險。美聯社

南韓近期股市劇烈震盪，一名20多歲男子疑因聽信財經YouTuber的投資建議，買股蒙受重大損失後，竟持刀襲擊對方，最終依殺人未遂罪嫌遭警方逮捕。消息傳至PTT股板後，引發網友熱議，討論焦點除了投資人是否應為跟單結果自行負責，也延伸至財經網紅收取訂閱費、喊股卻不受監管的爭議。

根據媒體報導，事件發生於南韓釜山，一名男子疑似因依照某股票投資YouTuber的說法進場，後續投資慘賠，因而心生不滿，持刀多次刺傷對方臉部與身體。受害者送醫後已無生命危險，警方則持續釐清犯案動機與事發經過，並預計向法院聲請羈押。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，沒想到真的有人會直接按照財經YouTuber的建議買股，也好奇台灣投資人是否同樣會跟隨網紅進出場。他認為，部分財經頻道透過會員、訂閱或付費群組獲利，卻只需加註「非投資建議」便可規避責任，相較之下，正式股市分析師至少仍須取得證照，因此呼籲政府檢討監管制度。

不少網友認為，投資本就應盈虧自負，任何人提供的資訊都只能作為參考，若未經判斷便盲目跟單，最終仍須自行承擔結果。有人直言「跟單賠死剛好」，也有人指出，市場根本不存在穩賺明牌，投資人若把資金決策完全交給陌生網紅，出現損失並不意外；至於持刀攻擊，更是無法被接受的犯罪行為。

另一方面，也有不少留言支持加強規範，認為部分財經網紅雖未取得投顧資格，卻透過付費會員直接報股號、提示進出場，實質上與收費投顧相近，理應受到更明確監督。還有人批評，喊對時大肆宣傳、喊錯時以「盈虧自負」切割責任，容易讓缺乏經驗的散戶誤判。不過，多數網友仍強調，監管網紅與追究暴力行為是兩回事，投資虧損不能成為傷害他人的理由。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韓國 分析師 韓股

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