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賠光1500萬積蓄！20萬訂閱韓國健身網紅「鐘鐘」認慘賠：日常斤斤計較 進股市卻敢砸大錢

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國健身網紅鐘鐘拍片坦承因頻繁短線交易及高槓桿操作，導致過去積蓄與獲利慘賠7億韓元並遭到斷頭，藉此呼籲投資人切勿落入高波動翻本的賭博心理。記者胡經周／攝影
韓國健身網紅鐘鐘拍片坦承因頻繁短線交易及高槓桿操作，導致過去積蓄與獲利慘賠7億韓元並遭到斷頭，藉此呼籲投資人切勿落入高波動翻本的賭博心理。記者胡經周／攝影

擁有近6萬名IG粉絲、YouTube頻道約20萬人訂閱的韓國健身網紅「鐘鐘」，近日拍片公開自己的投資失敗經歷。他透露，過去一年多因操作高槓桿商品及頻繁短線交易，最終累計虧損約7億韓元，折合新台幣逾1500萬元，幾乎賠光多年累積的積蓄。

鐘鐘自2022年開始接觸股市，初期採取定期定額及分批買進策略，投資GoogleAppleAMD美股，部分持股在2024年中後期一度取得100%至150%的報酬。不過，接連獲利也讓他的投資方式逐漸轉趨激進，開始集中資金操作海外暴漲股、高波動槓桿商品及加密貨幣概念股。

他曾靠特斯拉、Palantir等槓桿商品短期獲利，甚至創下一週賺進2億韓元的紀錄，卻也因此產生自己很有投資天賦的錯覺。直到一次錯過賣點、帳面獲利轉為虧損後，他為了翻本持續加大籌碼，最終兩個主要帳戶遭到斷頭，讓先前累積的成果幾乎全部歸零。

鐘鐘坦言，自己過去面對日常小額消費總是斤斤計較，進入市場後卻能輕率投入大筆資金，金錢觀已經出現偏差。長時間緊盯盤勢，也讓他精神焦慮，連原本的運動訓練與頻道經營都難以專心，因此決定暫停股票投資，重新回到本業。

消息曝光後，網友直言「我沒說賭不好 但你不要騙自己在投資嘛」、「每個貪狗都覺得自己跟別人不一樣」、「槓桿倍數太高的結果就是短期大波動就會掃你出場」。也有人感嘆「真的會著魔」，認為從穩健投資轉向高槓桿翻本，往往才是資產快速失控的開始。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

網紅 韓國 AMD Apple Google 美股

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