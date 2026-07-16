槓桿開太大？韓股大漲散戶卻七成慘賠 網驚：根本把股市當賭場在玩

韓股今年大漲，卻也掀起全民借錢炒股熱潮。有PTT網友發文指出，韓國散戶瘋狂使用信用貸款及融資進場，韓國五大銀行上半年幾乎用完全年貸款額度，目前保證金貸款規模更高達約新台幣1兆元。

原PO表示，其中已有兩家銀行突破貸款上限，被迫停止新增信用貸款；不少證券公司的融資額度也被散戶借光，只能暫停提供融資服務，讓他忍不住形容「銀行被借錢借到會怕...卷商被借到沒錢...」。

儘管韓國綜合股價指數今年漲幅接近70%，原PO指出，受到槓桿商品暴跌影響，目前仍有超過7成散戶處於虧損狀態，直言「說他們在玩股票還不如說他們在玩賭場...」。

消息曝光後，網友紛紛留言「全民瘋貸款 全面瘋槓桿」、「股市中的幣圈可不是浪得虛名」、「蠢到自己製造黑天鵝 厲害了」，也有人認為，高槓桿部位過多，只要外資製造波動，就可能引發連鎖賣壓。

不過，也有網友對「超過7成散戶虧損」的說法存疑，留言「七成賠 怎可能」、「新聞聽聽就好 根本就是賺翻了」。另有人提醒，高槓桿雖能放大上漲成果，但行情反轉時也可能形成多殺多，出現「你再融啊」的殘酷局面。

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