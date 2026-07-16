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台積電（2330）法說前市場看法分歧⋯利多出盡行情再現？網指1關鍵帶動股價強勢

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電將於7月16日舉行法說會，市場預期第二季財報將再創高，而AI需求仍為成長動力。但也有分析指出，若台灣半導體供應中斷，將可能引發經濟衰退，增加地緣政治風險討論。投資人應謹慎布局以降低波動風險。記者尹慧中／攝影
台積電將於7月16日舉行法說會，市場預期第二季財報將再創高，而AI需求仍為成長動力。但也有分析指出，若台灣半導體供應中斷，將可能引發經濟衰退，增加地緣政治風險討論。投資人應謹慎布局以降低波動風險。記者尹慧中／攝影

台積電將於7月16日舉行法人說明會，市場除了聚焦第二季財報與下半年展望，也關注AI需求是否持續推升營運表現。近期外資普遍維持樂觀看法，認為台積電仍具上行空間；不過，城堡投資（Citadel）創辦人Ken Griffin提出，若台灣半導體供應中斷，美國GDP恐在半年內萎縮約8%，再度引發市場對地緣政治風險的討論。

根據媒體報導指出，Ken Griffin表示，台積電已是全球高階晶片供應鏈核心，一旦供應中斷，不僅波音、汽車、消費電子等產業將面臨停擺，也可能引發全球經濟衰退。他同時呼籲美國應加強科技人才培育，而非僅依賴關稅或保護主義維持競爭力。

另一方面，市場焦點仍回到即將登場的法說會。分析師預期，台積電第二季營收、毛利率及營業利益率可望再創高檔，AI需求仍是主要成長動能。即使海外擴廠持續推進，目前對獲利能力影響仍有限，因此建議投資人採取分批布局策略，以降低法說前後股價波動風險。

一名網友在PTT發文表示，每逢台積電法說前市場總是眾說紛紜，擔心即使財報優於預期，市場仍可能上演「優於預期但不如最高預期」的利多出盡行情，因此也好奇Ken Griffin過去的市場判斷是否具有參考價值。

PTT網友則將討論分成兩派。不少人認為，「台積電斷供」本就是市場早已知道的事實，質疑此時再提出相關論點只是製造話題，甚至有人直言「恐」字標題早已看膩；也有人表示，如果真發生戰爭或重大災害，全球供應鏈本來就會受到衝擊，並非台積電獨有的問題。

另一派網友則認為，地緣政治風險確實不容忽視，巴菲特當初出售台積電持股，部分原因正是考量區域風險，而不是看壞公司基本面。此外，也有人認為市場真正關注的仍是法說內容，包括AI需求、資本支出、海外設廠成本以及下半年展望，只要展望優於市場預期，股價仍有機會延續強勢；若未能再度上修財測，則不排除出現短線獲利了結賣壓。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股

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