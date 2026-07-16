SK海力士ADR選擇權首日爆量！網酸韓國散戶：槓桿歐巴貪狗又要All in

SK海力士ADR選擇權正式在美國市場掛牌，首日成交即高度集中於短天期合約，顯示投資人積極押注股價短線波動。消息傳回PTT股板後，引發網友熱議，有人更以「槓桿歐巴貪狗又要All in」形容韓國散戶，認為先前虧損的投資人恐將把握新商品上線，再度放大槓桿拚翻身。

根據媒體報導，SK海力士ADR選擇權首日成交量約3.3萬口，其中超過三分之二集中在當周五到期的合約，顯示市場偏好短線操作。履約價185美元的買權最受歡迎，另有8月到期、履約價200美元的買權交易熱絡。市場人士分析，投資人主要是在建立短期看漲部位，押注SK海力士ADR延續漲勢。

一名網友在PTT轉貼新聞，以戲謔口吻表示，韓國投資人可能再度大舉進場，試圖把先前虧損「連本帶利賺回來」。在SK海力士股價近期劇烈震盪、ADR一度大漲的背景下，選擇權上線等於再提供一項高槓桿工具，也讓市場投機氣氛進一步升溫。

不少網友跟著調侃，形容韓國散戶是「白天操作正二、晚上交易ADR選擇權」，甚至笑稱賭場已變成24小時營業。有人直言，短天期選擇權可放大報酬，若方向押對，確實可能快速獲利；也有人以「末日期權開幹」、「一百倍開起來」形容市場瘋狂程度，認為韓國投資人對高槓桿商品接受度相當高。

不過，更多留言提醒，這類商品的風險同樣驚人。有人指出，SK海力士近期單日波動經常超過5%，若操作短天期選擇權，買方可能迅速歸零，賣方更可能承受巨大損失；另有網友提到ADR本身已存在明顯溢價，再疊加選擇權槓桿，風險更難控制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。