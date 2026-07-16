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台塑四寶爆衝！他看「調薪、營運改善訊號」嗨喊：看到解套希望

聯合新聞網／ 綜合報導
台塑四寶股價全面上漲，南亞盤中大漲近9%。隨著國際油價上升及集團調薪、市場對營運改善的信心增強，分析師認為最壞情況可能已過，第三季營運有望表現亮眼。部分投資者重拾信心，但仍有觀點質疑基本面改善的持續性。（本報系資料庫）
台塑四寶股價全面上漲，南亞盤中大漲近9%。隨著國際油價上升及集團調薪、市場對營運改善的信心增強，分析師認為最壞情況可能已過，第三季營運有望表現亮眼。部分投資者重拾信心，但仍有觀點質疑基本面改善的持續性。（本報系資料庫）

中東局勢升溫帶動國際油價走高，台塑四寶15日股價全面走強，其中南亞盤中大漲近9%、台化挑戰70元關卡，引發PTT股板熱議。網友認為，台塑集團近期加薪、石化利差改善，加上AI高階材料需求帶來轉型題材，市場對集團後市看法已明顯不同；不過網友對四寶是否真正走出谷底仍有分歧，有人樂觀看待，也有人認為只是跌深反彈。

根據媒體報導，美軍重啟對伊朗港口的海上封鎖，中東軍事緊張情勢升高，推動國際油價站上一個月新高，台塑、台塑化、台化與南亞股價同步上揚。分析師認為，石化產業景氣逐步落底，加上台塑集團布局AI伺服器、高階材料等應用，最壞情況可能已經過去，第三季營運有望迎來表現機會。

一名網友在PTT分享新聞後直呼「真的不一樣了」，認為台塑集團調薪不僅有助提振員工士氣，也向市場釋出營運改善訊號，再加上油價上漲帶來價差利多，以及AI高階材料需求支撐，四寶已不再像前幾年般遭市場冷落，後續有機會重新獲得資金關注。

部分網友認同台塑四寶近期確實轉強，尤其南亞在電子材料與南亞科題材支撐下，表現明顯優於其他三寶；也有人指出，台化股價已從低檔大幅反彈，顯示市場資金正重新評價傳產與石化族群。另有套牢多年的投資人表示，終於看到解套希望，也有人因過早認賠或賣出而懊惱錯失後續漲幅。

不過，另一派網友仍抱持保留態度，認為台塑、台化與台塑化的產業困境尚未根本改善，主要仍受到中國石化產能過剩與價格競爭影響，真正有基本面支撐的可能只有南亞。也有人反諷「四寶本來就是塑膠」，並提醒短線漲幅已大，新聞大量出現時可能接近階段高點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台塑四寶 台股

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