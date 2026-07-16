中國記憶體雙雄擴產！網直指「解決缺貨困境」可能成股價重挫原因

中國記憶體大廠長鑫存儲與長江存儲傳出大規模擴產，合計投入約630億元人民幣採購設備，其中長鑫存儲年底月產能估達35萬片，逼近美光，引發PTT股板熱議。有網友認為，中國產能快速開出，可能讓記憶體缺貨在半年內告終，甚至是近日韓股與記憶體族群重挫的原因之一；不過，多數網友質疑，新聞混淆一般DRAM與HBM市場，認為短期供需未必因此逆轉。

根據媒體報導指出，長鑫存儲2025年月產能已達28萬至29萬片，今年再增加5萬至6萬片，年底有望升至約35萬片，長期目標更上看80萬片。長江存儲則持續擴充NAND產能，武漢第三期廠區已進入設備安裝與測試階段。中國業者也加速導入本土設備，並以DUV及多重曝光推進DDR5、LPDDR5X等產品，企圖在美國制裁下提升供應鏈自主性。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，韓股前一日暴跌，可能與中國記憶體大幅擴產有關。若長鑫存儲年底產能逼近美光，明年再進一步擴廠，市場供給可能快速增加，甚至超越美光成為全球最大DRAM生產商，因此推測目前缺貨與漲價行情可能只剩半年左右，對三星、SK海力士、美光及台灣記憶體相關個股形成壓力。

部分網友認同一般DRAM市場可能面臨價格競爭，認為長鑫存儲若順利擴產，有機會壓低DDR4、DDR5等產品價格，對準備組裝電腦的消費者反而是好消息。也有人指出，三星、SK海力士與美光近年將較多資源轉往HBM，確實可能留下傳統DRAM市場空間，讓中國業者先吃下內需市場，並逐步擴大成熟產品市占。

不過，更多網友認為原PO過度解讀，強調HBM與一般DRAM技術門檻、客戶驗證及應用市場差異很大，中國擴充DDR5產能，不代表能立即取代三大廠的HBM供應。另有人質疑，美國限制仍在，中國產品未必能打入美系AI供應鏈，加上中國自身需求龐大，新增產能可能優先滿足內需。也有網友批評相關擴產消息已流傳多時，每逢記憶體股上漲便被重新包裝成「鬼故事」。

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