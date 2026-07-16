紐約州禁超大規模AI資料中心！網憂「AI發展瓶頸」轉向：不是晶片是電力

AI資料中心快速擴張帶來的電力與水資源壓力，逐漸成為美國地方政府的新難題。紐約州長霍楚宣布，暫停興建耗電量超過50MW的超大規模AI資料中心，成為全美首個祭出相關禁令的州。消息傳至PTT股板後引發熱議，網友一方面擔憂AI建設受阻，另一方面則認為，這顯示AI產業真正的發展瓶頸可能已從晶片、HBM轉向電力與基礎設施。

根據媒體報導，紐約州居民平均電價自2019年以來上漲近68%，大型資料中心又需消耗大量電力及水資源，引發蘭辛、東菲什基爾等地居民與環保團體反對。霍楚表示，不能讓資料中心造成的電網升級及能源成本轉嫁給一般民眾，因此實施為期一年的暫停令。不過反對者認為，全州性禁令可能凍結投資、削弱科技競爭力，相關決策應交由地方社區評估。

一名網友在PTT分享新聞表示，發展AI必須消耗龐大電力，不僅可能威脅既有電網承載能力，也會推高民眾電費。紐約州率先限制大型資料中心後，是否會影響美國AI產業發展，甚至衝擊川普推動科技與製造業競爭力的政策方向，值得投資人持續觀察。

不少網友認為，紐約州的問題並非反對AI，而是當地電網與發電設施未能跟上需求。有人直言「瓶頸是電力，不是HBM」，看好重電、電網設備、核能、儲能及再生能源相關產業受惠；也有人建議，資料中心應自建電廠、設於核電廠或天然氣產區附近，減少對公共電網與住宅電價的衝擊。另有網友開玩笑表示，業者可能改蓋多座49MW資料中心規避限制。

另一派則認為，超大規模資料中心耗電、耗水又創造有限就業機會，對居民而言形同嫌惡設施，地方反彈並不意外。部分網友指出，美國多州均已出現反資料中心抗議，並非單一政治立場造成；也有人將議題延伸至台灣，質疑台灣是否應承接外國企業高耗能資料中心，避免全民替業者負擔能源成本。不過也有意見認為，美國中西部等地仍有土地可供開發，禁令未必改變整體AI建設趨勢，只會迫使業者將投資移往電力、水源與基礎設施更充足的地區。

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