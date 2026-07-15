反指標新女神？四叉貓買股30％獲利剩1.4% 親揭原因：台積電被吃光

台股在AI行情帶動下屢創新高，懂得把握時機進場，也要適時賣出才能將獲利落袋為安。網紅四叉貓（劉宇）在臉書分享踏入股票圈滿4個月的成績，慨嘆就算有買台積電賺錢也沒用，因為其他檔股票讓他賠好多，所以感覺就像是做了一場夢。

四叉貓在臉書回憶，當初他怎麼買都漲，獲利直逼30％，還以為自己成了少年股神，這輩子可以不愁吃穿、財富自由，還可以明年換新家。豈料，他的投資報酬率在4個月後僅剩1.4%，回到起點，他不禁哀號，「明天開始要認真上通告賺錢 」。

貼文一出，有人留言問他，「你台積1800多買的，賣了喔？」，四叉貓回應，「沒賣，被其他股票賠的吃光光惹」。其他人則表示，「有賺就獲利了結，小賺小贏」、「像0050就是加碼的好時機」、「這就是在告訴我們：all in 台積電」、「繼續囤台積零股啊，整個市場上最有辦法無腦買的就只剩台積了」、「你賺到了經驗值」、「見好就收，不要和股票談戀愛」。

事實上，四叉貓今年5月也曾在臉書po文表示自己跟風買了1股聯發科，結果才買20分鐘就跌了7%，以3437元進場跌到3225元。當時就有網友把他和另一位台股反指標女神巴逆逆並列，開玩笑說「競爭投資女神地位？」、「韭菜貓」、「股票對，時間點不對」、「真的很有膽」、「謝謝你幫忙抬轎」、「要買哪一股通知一下，大家可以避開」。

以股市反指標聞名的投資網紅「巴逆逆」畢業於美國密西根州立大學金融學系，由於她只要賣出或出清某檔股票，隔天該支就會馬上漲停，所以只要她看空的股票，股民馬上就會開始反向操作，所以她也被股民稱為「股市冥燈」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。