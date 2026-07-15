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颱風假股市照常開盤有譜？卓榮泰鬆口「可研議」 網翻譯：就是沒要做的意思

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長卓榮泰表示，台北市放颱風假時股市照常交易「可研議」，相關發言引發市場與網友熱議。中央社
行政院長卓榮泰表示，台北市放颱風假時股市照常交易「可研議」，相關發言引發市場與網友熱議。中央社

行政院長卓榮泰14日在立法院備詢時，針對立委提出「台北市颱風假時，股市仍應照常交易」的建議表示，未來方向「可以研議」，但也強調停班停課仍須依中央氣象署資訊判斷，且北北基桃或區域性生活秩序必須一致。

現行制度下，只要台北市宣布停止上班，台灣證券交易所集中交易市場就會全日休市，股票、期貨及外匯交易同步停止，交割日期及除權息等作業也將順延。立委認為，股市是否休市與地方政府是否放颱風假掛鉤，是沿用30年前制度，應重新檢討。

消息曝光後，引發PTT股板熱烈討論，不少網友支持改革，有人表示「本來就該如此」，也有人認為「研議就是沒有」，還有網友直言「賭場不能關」，認為市場應維持正常運作。

不過，也有不少人擔心金融從業人員權益，留言表示「營業員的命不是命喔？」、「誰去上班？」、「草菅人命，要討論的是其他縣市休，台北股市要不要休」，認為若颱風假仍維持開市，相關配套措施也必須一併規劃。

此外，也有部分網友認為，「可研議」未必代表政策即將上路，紛紛留言「研議=甲賽」、「研議就是沒要做的意思」、「研議就是再說」，後續是否真的推動制度調整，仍有待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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