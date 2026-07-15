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台股跌不到10％他資產縮水15％！ 網痛心怨：好賺沒跟到、大跌全吃到

聯合新聞網／ 綜合報導
因FOMO追高換股AI概念股，結果資產縮水逾15%，發文詢問是否也有人這波「跌到懷疑人生」，引發股民熱議。圖／聯合報系資料照片
因FOMO追高換股AI概念股，結果資產縮水逾15%，發文詢問是否也有人這波「跌到懷疑人生」，引發股民熱議。圖／聯合報系資料照片

一名網友發文表示，這波台股指數跌幅不到10%，但自己的資產卻已經縮水超過15%，直言幾乎快達到熊市定義，忍不住發文詢問「有人這波也是資產減少15%以上嗎？」

原PO表示，自己去年到今年前4個月持有穩定配息的傳產及低毛利科技股，漲幅遠遠落後市場，因此到了5、6月因為受不了FOMO（錯失恐懼症），將手上現金及原本持股全部換成美、台、韓AI概念股，沒想到「好賺時沒賺到，後面大跌倒是完整吃到」，如今資產甚至比一年前還低。他也強調，「我前面一年才賺5%股利，現在-15%等於倒賠10%QQ。」

文章曝光後，不少網友分享自己的損益情況，有人表示，「-40%參考一下」、「這波都30%起跳」、「少賺而已 根本沒賠到 呵呵」，也有人認為高波動個股本來就容易出現比大盤更大的跌幅。

也有不少人點出原PO最大的問題在於追高換股，留言表示「FOMO真的很慘」、「我懂你，好賺沒跟到，大跌跟到QQ」、「這波就是洗韭菜FOMO仔，考驗信心啊哈哈」，認為情緒化追逐熱門題材，往往容易買在相對高點。

此外，也有部分網友分享不同心態，有人說「沒開槓桿，不怕」、「不賣就不算賠」、「越跌我越買」，也有人指出，「買0050放著就好」、「買大盤還是最穩」，認為長期投資、避免追逐市場熱門題材，才是降低波動風險的方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股指數 0050元大台灣50 FOMO 個股

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