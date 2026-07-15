南韓槓桿股民遭血洗！10天逾92億元被斷頭 網：不斷怎麼V

南韓股市近期劇烈震盪，先前受記憶體行情帶動，三星、SK海力士等大型科技股一路上漲，也吸引不少散戶透過融資方式進場。不過隨著國際利空升溫，KOSPI指數13日重挫近9%，若從6月歷史高點計算，跌幅已達27%，高槓桿投資人也開始面臨斷頭壓力。

根據韓國金融投資協會統計，7月初至10日，因融資欠款而被券商強制賣出的股票金額，累計達4258億韓元，約新台幣92億元。其中，7月9日強制平倉金額達1422億韓元，7月10日又有816億韓元股票遭券商處分，進一步增加市場賣壓。

報導指出，南韓的「融資委託交易欠款」制度，是由券商提供最長3個交易日的短期融資。若投資人未能在期限內補足交割款，券商就會在下一個交易日強制出售持股，而且通常會以低於當時市價的價格執行，以收回借款。

由於擔保品跌破維持率，到券商實際執行強制平倉之間存在時間差，市場也擔心斷頭賣壓尚未完全出清。未來資產證券分析師金錫煥表示，高度波動環境下，高槓桿部位即使只遇到小幅價格變動，也可能觸發強制平倉，進一步放大跌勢。

消息曝光後，PTT網友議論紛紛，有人直言「你不斷頭我們的人怎麼V」，也有人表示「當然是斷頭後才會漲啊」，另有網友感嘆「人生最難過的不是賠錢 而是斷頭之後爆V了QQ」。也有人認為4258億韓元換算後規模沒有想像中龐大，但市場仍關注後續是否還會出現新一波融資斷頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。