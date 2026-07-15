退休資金放市值型還是高股息？網兩派論戰勸：別單押、保留現金

準備進入「微退休」階段，一名PTT網友發文詢問，退休後需要穩定現金流，資金究竟該投入市值型ETF，還是改買高股息ETF。原PO指出，市值型支持者認為缺錢時自行賣股即可，但又擔心剛好遇到大跌；高股息則能定期配發現金，卻常被批評只是「左手換右手」。貼文曝光後，引發兩派投資人熱烈討論。

支持市值型的網友認為，退休後仍可透過定期賣出部分持股來支應生活，不一定非得依賴配息。有人建議預先保留數年生活費，市場大跌時先動用現金，避免被迫在低點賣股；也有人認為，高股息在空頭時同樣會下跌，配息金額也不是固定不變，因此不能把高股息視為完全不受市場波動影響的避風港。

支持高股息的一派則強調，退休後最重要的是現金流穩定與心理安全感。相較於每月自行賣股，定期領息較容易規劃生活，也能減少頻繁關注市場的壓力。部分網友認為，若本金夠大、配息足以支付日常開銷，高股息ETF確實較適合不想持續操作的退休族，但仍須留意所得稅、補充保費及配息後能否順利填息。

更多留言則主張不必在兩者之間二選一，建議採取混合配置，例如市值型占五至七成、高股息占兩至四成，再保留一成現金或短債，兼顧成長、現金流與緊急支出。也有人提出「桶子策略」，將資產分為生活金、緊急預備金、低波動資產及長期成長部位，市場上漲時賣出市值型補充現金，市場下跌時則優先動用現金與債券。

此外，不少網友提醒，真正影響退休配置的關鍵不是ETF名稱，而是本金規模、每月支出、稅負、風險承受度及可接受的提領率。有人直言，若會因市場下跌而焦慮，高股息占比可提高；若能承受波動並願意自行提領，市值型可能更有利於長期資產成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。