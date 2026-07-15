他期貨停損百萬「獻祭」！網見台股V轉狂謝：原來底部訊號是你

台股14日盤中劇烈震盪，櫃買指數一度重挫近7%，不論主動型基金、被動ETF或個股幾乎全面承壓。一名PTT網友發文分享期貨停損紀錄，形容韓股、美股、台股接連下跌，形成「永動機死亡螺旋」，並自嘲當停損文大量出現時，市場通常也接近底部，因此決定率先「獻祭」。貼文曝光後，網友一邊質疑原PO隱藏先前獲利，一邊在大盤隨後V型反彈時，紛紛留言感謝其成為止跌訊號。

原PO表示，當天現貨市場已有不少股票跌停，櫃買指數也大幅下挫，市場呈現不分題材全面殺盤的狀況。他認為，白天韓股重挫後，美股夜盤跟跌，隔日台股再受到美股影響，形成跨市場反覆傳導的下跌循環。由於股板常有「停損文開始變多就是底部」的說法，原PO因此貼出期貨損益紀錄，稱自己先來充當祭品。

不少網友看到停損單後，第一時間並未給予同情，反而懷疑原PO只貼虧損、沒有公開先前賺錢部位。有人調侃「小賺千萬、大賠百萬」、「賺的都藏起來了」，也有人認為以期貨交易而言，約百萬元虧損仍不足以稱為畢業。另有網友指出，若上半年多頭行情仍能累積大額獲利，此次更像是停利後回吐，而非真正的長期虧損。

另一派則肯定原PO願意紀律停損，認為期貨交易本就應設風險界線，與其凹單等待，不如保留資金尋找下一次機會。有人表示，當市場方向看不懂時選擇不碰期貨反而更安全，也有網友分享自己6、7月原本獲利轉為虧損，仍在苦撐，認為停損未必是錯誤決定。

有趣的是，原PO發文後台股盤中逐步拉回，讓留言區迅速轉為「獻祭成功」、「謝謝你，我的超人」、「原來是你讓大盤V轉」等戲謔回應。部分網友甚至希望原PO再停損一次，讓指數進一步翻紅；也有人認為這類文章只是多方投資人刻意「拐氣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。