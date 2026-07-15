謝金河示警2檔ETF下跌風險！網友嗨喊「韓股有救」：進場訊號來了

南韓股市近日因AI投資疑慮出現劇烈震盪，三星電子、SK海力士股價同步重挫，連帶拖累日韓及台灣股市表現。財信傳媒董事長謝金河發文示警，槓桿型ETF在行情反轉時殺傷力驚人，點名香港掛牌的兩檔三星、海力士2倍槓桿ETF單日大跌逾兩成至三成。消息轉貼至PTT後，網友討論焦點卻迅速從風險警告，轉向謝金河是否又成為市場「反指標」。

根據媒體報導，南韓股市13日一度觸發熔斷機制，終場重挫近9%，其中SK海力士下跌15.3%，三星電子跌逾一成，日本鎧俠也同步重挫。謝金河指出，香港掛牌的XL二南方海力士單日下跌36.1%，XL二南方三星跌20.98%，顯示槓桿商品在極端行情下可能讓投資人迅速蒙受重大損失。他也提醒，SOXL、KORU等3倍槓桿ETF今年漲幅驚人，如今進入修正階段，光通訊、面板等尚未完全反映業績的熱門族群，也可能面臨壓力。

一名網友在PTT分享新聞表示，謝金河此次一次點名記憶體、槓桿ETF、光通訊及面板等多個族群，並強調自己早已多次提醒相關風險，如今市場走勢似乎印證先前警告。原PO因此詢問網友，應如何看待謝金河此次對槓桿及熱門題材的示警。

不過，多數網友並未正面討論槓桿風險，反而笑稱「進場訊號來了」、「韓股有救了」、「要V轉了」，將謝金河視為反向指標。有人認為他常在行情大跌後才提出警告，質疑屬於事後諸葛；也有留言翻出過去國巨等個股案例，戲稱只要謝金河公開看空，市場就可能迎來反彈。當日海力士股價後續出現明顯V型反轉，更讓相關調侃持續發酵。

另一方面，也有少數網友替謝金河緩頰，指出他早在6月底便提醒韓股槓桿風險，不能全以「馬後炮」概括；另有人認同2倍、3倍槓桿商品在單日劇烈波動下確實可能造成難以挽回的損失。不過也有網友糾正，SOXL追蹤的是半導體產業，並非純記憶體ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。