黃仁勳喊AI需求不變！網酸「先救輝達」：鴻海、緯創真的有撐？

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在外資閉門會議中釋出正向訊息，強調AI訂單依舊強勁、新世代產品將如期推出，也讓市場關注AI供應鏈後市。相關新聞在PTT股板曝光後，卻引發不少投資人質疑，認為近期AI概念股表現並未如預期強勢，甚至直言「先救輝達自己吧」，討論焦點集中在AI題材是否仍具支撐力。

根據媒體報導，法人指出，黃仁勳對AI產業前景仍充滿信心，包括GB300機櫃出貨、新一代Rubin平台及大型雲端服務商持續擴大資本支出，都將帶動鴻海、廣達、緯創等ODM廠營運成長。法人也看好，相關業者已提前擴充台灣、東南亞及美國產能，AI需求仍可望延續至2027、2028年。

一名網友在PTT分享新聞表示，雖然近期市場持續討論AI是否泡沫化，但鴻海、廣達與緯創在這波大盤震盪中股價相對有撐，認為黃仁勳對供應鏈的信心喊話，將有助於穩定市場情緒，也值得持續觀察AI族群後續表現與盤勢發展。

不過，多數PTT網友並不完全認同新聞說法，不少人直接質疑「有撐」的定義。有人指出，鴻海、緯創近幾個月股價已回檔不少，如今只是跌得沒有大盤重，並不能代表基本面轉強；也有人認為，廣達近期相對抗跌，但另外兩檔表現並未明顯優於大盤，因此對「股價有撐」的說法抱持保留態度。

此外，許多留言將焦點放在黃仁勳本人及輝達股價。網友紛紛表示「先救救NVDA」、「先99輝達」、「救救MRVL、世芯、矽光子」，認為若AI需求真的如此強勁，相關個股股價不應持續疲弱。也有人質疑新聞所稱的「閉門會議」內容來源，認為市場目前仍受到資金輪動、估值修正及AI投資降溫等因素影響，單靠信心喊話未必足以扭轉股價走勢。

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