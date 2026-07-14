聽新聞
0:00 / 0:00
台積電（2330）最新營收創高！郭哲榮點法說會關鍵：只要敢漲價股價上看2800元
分析師郭哲榮在影音內容中指出，台積電（2330）最新營收創下歷史新高，但他認為投資人此時不必過度研究營收細節，因為更關鍵的重點在於本周四即將召開的台積電法說會。
郭哲榮表示，針對這場法說會，市場最應該關注的是台積電年度美元營收年增率，是否能從原先預估的30%進一步上調至40%。
他特別強調，台積電近期調漲價格是「玩真的」，只要公司敢於漲價，就代表其營收成長與營運表現非常扎實！
一旦法說會確認整體營收與獲利隨漲價而擴大，台積電股價未來將有機會至少上看2800元。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。