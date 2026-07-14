台積電（2330）最新營收創高！郭哲榮點法說會關鍵：只要敢漲價股價上看2800元

分析師郭哲榮在影音內容中指出，台積電（2330）最新營收創下歷史新高，但他認為投資人此時不必過度研究營收細節，因為更關鍵的重點在於本周四即將召開的台積電法說會。

郭哲榮表示，針對這場法說會，市場最應該關注的是台積電年度美元營收年增率，是否能從原先預估的30%進一步上調至40%。

他特別強調，台積電近期調漲價格是「玩真的」，只要公司敢於漲價，就代表其營收成長與營運表現非常扎實！

一旦法說會確認整體營收與獲利隨漲價而擴大，台積電股價未來將有機會至少上看2800元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。