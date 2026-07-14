台積電（2330）只要下跌就是「珍珠」！陳重銘：資本支出不斷上修其實是好戲剛開始

不敗教主陳重銘在影音內容中分享，今台股盤中大跌1,300多點時，他發現女兒的帳戶買進了1股台積電（2330），身為父親的他表示支持，隨後也幫女兒加碼買進100股台積電零股。

陳重銘表示，台積電6月的業績表現相當亮眼，營收達4,400億元，年增率達67.9%，且法人預估全年營收年增率大約落在四成左右。

他進一步估算台積電的獲利，指出台積電前兩季營收已達2.4兆元，若以全年營收5兆元估算，在稅後淨利率抓5成的情況下，淨利可達2.5兆元，換算EPS約達100元。

他引述外資評估指出，台積電今年的EPS有望達到106元，明年達148元，後年甚至有機會賺到200元，因此認為台積電只要下跌就是「珍珠」。

針對即將召開的台積電法說會，陳重銘指出他最關心的焦點在於「資本支出」。台積電今年預估的資本支出為520億至560億美元，目前看起來可能會微幅上修到580億美元，而關鍵更在於明年，預期明年的資本支出可能達到700多億、甚至800億美元。

陳重銘解釋，資本支出代表老闆看到訂單一直進來，因此必須在全世界蓋工廠、買機器並培訓員工。只要資本支出不斷上修，代表台積電持續被訂單追著跑，其實好戲才剛開始而已。

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